Дівчина Шишова могла бачити обличчя вбивць білоруса

Соратник Віталія Шишова пригадав, як невідомі люди спілкувалися з дівчиною активіста

Заступник голови організації «Білоруський дім в Україні» Родіон Батулін розповів в інтерв’ю «Главкому», що дівчина загиблого в Києві білоруса Віталія Шишова могла бачити в обличчя можливих вбивць активіста.

«Був випадок, коли невідомі люди підходили і спілкувалися з дівчиною Віталія. Це були білоруси, по говору було зрозуміло, по тому як саме спілкуються, які слова добирають. Був випадок, коли декілька людей намагалися записувати спілкування своє з дівчиною Віталія. Тобто один з них спілкувався, інший на відстані намагався записати відео. Але в нього випав випадково перехідник від петлички, він розвернувся і пішов у бік соратника, вилаявся», – пригадав Батулін.

За його словами, був ще третій, той, хто «замикає».

«То він також розвернувся і поплентався за тими двома. Це була цілеспрямована спроба налагодити контакти з дівчиною, «слабкою ланкою», мабуть, як вони вважали», – додав заступник голови організації «Білоруський дім в Україні»

На запитання, чи дівчина Віталія бачила обличчя цих людей і могла би впізнати, Батулін відповів:

«Думаю, що вона згадає цих людей. Але не в ці дні тому, що зараз їй дуже важко. Їй дали певні препарати, щоби вирівняти емоційний фон. З нею спілкується поліція, її підтримують».

Він також заявив, що зараз питання щодо необхідності надання охорони цій дівчині як можливому ключовому свідку не ставиться перед українськими силовиками.

«Ні, питання так не ставиться, ми самі його навіть не піднімаємо тому, що це сюрреалістично в реаліях України», – резюмував Батулін.

До слова, США оприлюднили офіційну позицію щодо смерті Шишова.

Нагадаємо, голова «Білоруського дому у Варшаві» впевнений, що Шишова вбили агенти Лукашенка.

Зазначимо, Євросоюз вдячний, що Україна швидко почала розслідування смерті Шишова.

Нагадаємо, голову громадської організації «Білоруський дім в Україні», громадянина Білорусі Віталія Шишова знайшли повішеним вранці 3 серпня на території лісопаркової зони у Святошинському районі Києва.

Напередодні дівчина Шишова повідомила, що чоловік пішов на пробіжку і не повернувся.

Основні дві версії смерті Шишова, які розглядає поліція – самогубство і вбивство з імітацією самогубства.

В Офісі президента запевнили, що Володимир Зеленський тримає дану справу на контролі.

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