Російські окупанти знищили понад 30 будинків у Мелітополі
Окупанти знищили будинки на півдні міста та в районі Нового Мелітополя
У Мелітополі Запорізької області обстрілами російської армії зруйнований 31 будинок. По це повідомив голова ОДА Олександр Старух з посиланням на мера Мелітополя Івана Федорова.
Зазначається, що будинки зосереджені на півдні міста та в районі Нового Мелітополя.
Своєю чергою, голова Василівської громади Сергій Каліман заявив, що у місті обстріляні ринок та дачі. Обстрілами пошкоджені житлові будинки.
Нагадаємо, сьогодні у Чугуєві, Харківська область, сталася пожежа в багатоквартирному будинку внаслідок обстрілу.