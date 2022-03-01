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    Російські окупанти знищили понад 30 будинків у Мелітополі

    Російські окупанти знищили понад 30 будинків у Мелітополі - Російські окупанти знищили понад 30 будинків у Мелітополі
    Російські окупанти знищили понад 30 будинків у Мелітополі
    фото з відкритих джерел

    Окупанти знищили будинки на півдні міста та в районі Нового Мелітополя

    У Мелітополі Запорізької області обстрілами російської армії зруйнований 31 будинок. По це повідомив голова ОДА Олександр Старух з посиланням на мера Мелітополя Івана Федорова.

    Зазначається, що будинки зосереджені на півдні міста та в районі Нового Мелітополя.

    Своєю чергою, голова Василівської громади Сергій Каліман заявив, що у місті обстріляні ринок та дачі. Обстрілами пошкоджені житлові будинки.

    Нагадаємо, сьогодні у Чугуєві, Харківська область, сталася пожежа в багатоквартирному будинку внаслідок обстрілу.

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    Теги: Запоріжжя окупанти прокуратура ринок будинок
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    Російські окупанти знищили понад 30 будинків у Мелітополі