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    Події в Україні

    Окупанти вдарили крилатою ракетою по Чугуївському аеродрому (відео)

    Черговий &laquo;Калібр&raquo; прилетів на українську землю - Окупанти вдарили крилатою ракетою по Чугуївському аеродрому (відео)
    Черговий «Калібр» прилетів на українську землю
    скріншот із відео

    Російські війська продовжують ракетні обстріли

    Загарбники РФ нанесли удар крилатою ракетою «Калібр» по Чугуївському аеродрому. Про це у Telegram поінформував радник голови МВС України Антон Геращенко.

    «Черговий удар крилатою ракетою «Калібр» по Чугуївському аеродрому. Бойова частина вагою 500 кг. Бідні, бідні люди», – написав радник міністра внутрішніх справ України.

    Нагадаємо, сьогодні у Чугуєві, Харківська область, сталася пожежа в багатоквартирному будинку внаслідок обстрілу.

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    Теги: МВС окупанти Антон Геращенко УДАР обстріл Telegram радник
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    Окупанти вдарили крилатою ракетою по Чугуївському аеродрому (відео)