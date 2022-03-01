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    Події в Україні

    На Сумщині ворог мінує кинуту техніку

    Українці знищують військову техніку окупантів - На Сумщині ворог мінує кинуту техніку
    Українці знищують військову техніку окупантів
    фото: Генштаб ЗСУ

    Під час спроби проникнення до бойової техніки загинув місцевий мешканець

    За інформацією Міжрегіонального центру швидкого реагування ДСНС України, на Сумщині ворог мінує кинуту техніку. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації при РНБО України.

    Так, 28 лютого в районі с. Штепівка (Сумська область) окупант кинув заміновану бойову техніку. Під час спроби проникнення до неї загинув місцевий мешканець.

    «Застерігаємо! Будьте пильними та вкрай обережними! Без необхідності не намагайтеся проникнути до покинутої ворожої техніки та не торкайтесь залишених окупантом речей!» - закликає Центр протидії дезінформації при РНБО України.

    Як повідомлялося, російські окупанти продовжують накопичувати війська та техніку на Київщині.

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    Теги: Росія окупанти РНБО війна Сумщина #stoprussia
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    На Сумщині ворог мінує кинуту техніку