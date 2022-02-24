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    Події в Україні

    Обстріл Чугуєва: жахливі наслідки війни (фото)

    Обстріл Чугуєва: жахливі наслідки війни (фото)
    фото: rbc.ua

    Під Харковом йдуть бої за 4-5 км від межі міста з північного боку

    У Чугуєві, Харківська область, триває пожежа в багатоквартирному будинку внаслідок обстрілу. Про повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

    Повідомлення про пожежу в п’ятиповерховому будинку надійшло о 8:23. На місце події виїхали три автоцистерни рятувальників, карета швидкої допомоги та автодрабина. На момент прибуття пожежників площа становила біля 100 квадратних метрів. Як раніше повідомлялося, від вибуху загинув неповнолітній хлопчик.

    Журналіст Андрій Цаплієнко опублікував фото з місця події.

    За повідомленням радника офісу президента Олексія Арестовича під час брифінгу, під Харковом йдуть бої за 4-5 км від межі міста з північного боку.

    Нагадаємо, військові збили шостий літак окупантів. Російські танки палають під Харковом (фото, відео).

    Також у Харкові та Дніпрі тимчасово закрили аеропорти

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    Теги: Харків пожежа окупанти державна служба
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    Обстріл Чугуєва: жахливі наслідки війни (фото)