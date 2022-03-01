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    Події в Україні

    На Запоріжжі зруйнований стратегічний залізничний міст (фото)

    Міст перетворився на купу металу - На Запоріжжі зруйнований стратегічний залізничний міст (фото)
    Міст перетворився на купу металу
    фото: Олександр Старух /Telegram

    Південь області залишився без сполучення потягами

    Залізничного сполучення із півднем Запорізької області більше немає. Фото опублікував голова Запорізької облдержадміністрації Олександр Старух у Telegram.

    Інформації про те, як міст зазнав таких пошкоджень, наразі немає.

    Нагадаємо, голова громади на Запоріжжі перебіг на сторону окупанта.

    Також нагадаємо, що заява російських окупантів про встановлення контролю над Запорізькою АЕС не відповідає дійсності, це продовження інформаційної війни окупантами.

    1 березня ЗСУ знищили техніку окупантів на Бердянському аеродромі. Також повідомляється, що у місті напружена ситуація. Жителів просять не виходити без необхідності на вулицю та повідомляють, що «окупанти сновигають містом». Як повідомлялося, у ніч на 1 березня російські війська завдали ракетних ударів по Бердянському морському торговому порту.

    28 лютого Жителі Бердянська випровадили російських окупантів (відео).

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    Теги: війна залізниця Запорізька область міст
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    На Запоріжжі зруйнований стратегічний залізничний міст (фото)