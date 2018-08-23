Російські тюремники заявили, що Сенцов відмовився від госпіталізації



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Олег Сенцов голодує уже понад 100 днів

Російські лікарі оцінили стан Сенцова як задовільний

Незаконно засуджений в Росії український режисер Олег Сенцов відмовився від госпіталізації в лікарню міста Лабитнангі (Ямало-Ненецький автономний округ, ЯНАО). Про це повідомив ТАСС начальник управління ФСВП по регіону Олександр Новіков.

«В даний час стан Олега Сенцова оцінюється як задовільний. Від запропонованої госпіталізації в ГБУЗ «Лабитнангська міська лікарня» засуджений відмовився в письмовій формі. Показів до екстреної госпіталізації не встановлено», - сказав Новіков.

В управлінні також повідомили, що не бачать підстав для переведення Сенцова в іншу виправну установи.

«Юридичних підстав, передбачених станцією 81 КВК (Кримінально-виконавчого кодексу РФ. – Ред.) для прийняття рішення про етапування засудженого Олега Сенцова в іншу виправну установи, відсутні», - сказав Новіков.

Раніше російські тюремники спростували інформацію про те, що в разі необхідності буде ухвалене рішення про примусове годування Сенцова, який вже 100 днів голодує в російській в’язниці.

Нагадаємо, 21 серпня виповнилося 100 днів від часу, коли ув’язнений у Росії український режисер Олег Сенцов оголосив безстрокове голодування з вимогою звільнення Москвою всіх українських політв’язнів.

14 серпня Олег Сенцов розповів російській правозахисниці Зої Свєтовій, яка їздила до нього в колонію, що його стан «передкритичний».