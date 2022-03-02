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    Російські війська увійшли до Балаклії

    На територію Балаклійської громади зайшли російські війська - Російські війська увійшли до Балаклії
    На територію Балаклійської громади зайшли російські війська
    фото: t me romandonik

    Міська влада не співпрацюватиме з окупантами

    Російські війська 2 березня увійшли до Балаклії Харківської області, але місцева влада запевнила, що не співпрацюватиме з окупантами. Про це повідомив мер Балаклії Іван Столбовий.

    «На територію Балаклійської громади зайшли російські війська. Балаклійська міська рада, виконавчий комітет і я особисто з військами РФ не співпрацюватимемо. Я залишаюся в рідному місті, на своїй землі, нікуди тікати не збираюся!» ­– повідомив міський голова.

    Нагадаємо, 28 лютого наша армія атакувала колону техніки окупантів поблизу Києва. 27 лютого у Макарові на Київщині точилися запеклі бої, на дорогах було багато ворожої техніки.

    Раніше повідомлялося, що на Київщині складна ситуація у напрямках Бородянки та Димера.

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    Теги: Росія окупанти армія комендантська година #stoprussia
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    Російські війська увійшли до Балаклії