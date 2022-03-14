Зеленський учергове заявив, що хоче зустрітися з Путіним

Переговори з росіянами відбуваються щодня в режимі відеоконференцій

Президент України Володимир Зеленський хоче зустрітися з президентом Росії Володимиром Путіним – говорити про завершення війни. Про це Зеленський сказав у відеозверненні.

За його словами, наші переговорники мають точне та зрозуміле завдання. Воно полягає в тому, щоб зробити зустріч президентів.

«Щодо переговорів з Російською Федерацією. Щоденно у відеоформаті говорять представники делегацій наших країн. У нашої делегації завдання чітке – зробити все, щоб відбулася зустріч президентів. Зустріч, на яку, я впевнений, очікують люди. Зрозуміло, що це складна історія. Тяжкий шлях. Але шлях потрібний. І наша мета – щоб у цій боротьбі, у цій переговорній складній роботі, Україна отримала необхідний результат. Необхідний для нас, для миру і для безпеки», – сказав президент України.

Зеленський хоче, «щоб ми мали гарантії – нормальні, дієві. Не як за «Будапештом» і не як у нашому небі. А такі, щоб українці могли сказати: ось це працює, ось це – гарантії. Говорити потрібно».

Як відомо, Зеленський пропонує Путіну зустрітись у Єрусалимі.

Нагадаємо, Євросоюз анонсував нові санкції проти Росії у найближчі години – ЗМІ.

Також Шольц і Макрон поговорили з Путіним і зателефонували Зеленському.

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