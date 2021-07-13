Кремль побачив у статті Путіна привід для розмови із Зеленським

У РФ запевняють, що Володимир Путін готовий до діалогу з президентом України

На думку Пєскова, «історичний» матеріал Путіна – це «глибокий і дуже хороший привід для обговорення» лідерів двох країн.

Президент Росії Володимир Путін готовий до діалогу з президентом України Володимиром Зеленським, але підготовка до зустрічі лідерів двох країн поки не ведеться. Про це заявив речник президента РФ Дмитро Пєсков, пише «Тасс».

«Президент Путін сказав, що він готовий до зустрічі з президентом Зеленським. І сказав це не один раз. Це було сказано ще до публікації цієї статті (колонки «Про історичну єдність росіян та українців» на сайті Кремля, – ред.)», – сказав речник Кремля.

На думку Пєскова, «історичний» матеріал Путіна – це «глибокий і дуже хороший привід для обговорення» лідерів двох країн.

«Відштовхуючись від цієї статті, можна розуміти настрій президента Путіна на можливе смислове наповнення російсько-українських контактів», – додав він.

За словами речника російського лідера, в будь-якому випадку потрібно спочатку підготувати зустріч як мінімум на рівні адміністрацій президентів

До слова, Зеленський готовий надати Путіну чимало матеріалів для наступної статті

12 липня Путін опублікував статтю «Про історичну єдність росіян і українців». Стаття починається з того, що Путін пригадує сказані нещодавно слова про те, що «українці та росіяни – один народ, одне ціле». Також він вирішив пригадати історію навали хана Батия.

У статті президент РФ заявив, що «сучасна Україна – цілком і повністю дітище радянської епохи».

Президент країни-агресорки заявив, що Україні не потрібен Донбас з двох причин.

До слова, Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко прокоментував статтю президента Російської Федерації Володимира Путіна про нібито «братерство» українців і росіян. За словами Ткаченка, раніше історію перекручували і царі Московії, і лідер СРСР Йосип Сталін.