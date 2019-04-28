Соціолог розказав, що найперше очікують виборці Зеленського від нього



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У Зеленського повідомили виборцям, що зниження тарифів не входить до повноважень президента

39,1% українців вважають, що президент України у свої перші 100 днів на посаді має знизити тарифи - КМІС

Генеральний директор Київського міжнародного інституту соціології Володимир Паніотто стверджує, що виборці переможця цьогорічної президентської кампанії Володимира Зеленського найперше очікують від нього зниження тарифів. Про це соціолог розказав в інтерв’ю «Главкому» за результатами опитування, які проводились під час виборів.

За словами Паніотто, протестний електорат був незадоволений (підвищенням тарифів - ред.) і звинувачував у цьому Порошенка. «За Зеленського голосували тому, що він людина не з політичної системи, нове обличчя в політиці», - пояснює гендиректор КМІС.

За даними соціологічного опитування, що проводив КМІС, 39,1% українців вважають, що президент України у свої перші 100 днів на посаді має знизити тарифи на комунальні послуги. Хоча, нагадаємо, питання тарифів входить до компетенції уряду. А президент, згідно з Конституцією, серед іншого, забезпечує державну незалежність, національну безпеку, представляє державу в міжнародних відносинах, здійснює керівництво зовнішньополітичною діяльністю держави, веде переговори та укладає міжнародні договори України.

Як повідомлялося, головний політичний консультант переможця президентських виборів Володимира Зеленського Дмитро Разумков відразу після другого туру наголосив, що питання зниження комунальних тарифів не є прерогативою президента.