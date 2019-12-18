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    Розгляд апеляції Дугарь перенесли на 8 січня

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    Суд над Яною Дугарь по справі Шеремета - Розгляд апеляції Дугарь перенесли на 8 січня
    Суд над Яною Дугарь по справі Шеремета
    Фото: РБК-Україна

    Засідання перенести у зв'язку з тим, що до Апеляційного суду не передали необхідних документів

    Засідання Апеляційного суду Києва, на якому мали розглянути апеляційну скаргу захисників військовослужбовиці Яни Дугарь, підозрюваної у причетності до вбивства журналіста Павла Шеремета, перенесли на 8 січня 2020 року.

    Сьогодні, 18 грудня, суд мав переглянути рішення Печерського суду Києва, яким Дугарь відправили під цілодобовий домашній арешт. Однак, як повідомляє hromadske, засідання перенести у зв'язку з тим, що до Апеляційного суду не передали необхідних документів.

    Раніше стало відомо, що підозрюваний в причетності до вбивства журналіста Павла Шеремета ветеран Андрій Антоненко (Riffmaster) відмовляється давати свідчення у справі. 

    Також повідомлялося, що підозрювана у вбивстві Павла Шеремета Юлія Кузьменко написала з в'язниці матері журналіста. Фотокопію листа опублікував у Facebook адвокат Кузьменко Владислав Добош.

    Як повідомили напередодні журналісти «Слідство.Інфо» у своєму розслідуванні, експертиза у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета містить висновки чотирьох експертів, які суперечать один одному і не містять однозначних висновків по фігурантам. 

    Тим часом Національна поліція заперечує інформацію про невідповідність результатів експертиз у справі про вбивство Павла Шеремета. 

    Нагадаємо, підозрюваного у причетності до вбивства Шеремета Андрія Антоненка арештували до 8 лютого 2020 року. 

    У п'ятницю ввечері суд також заарештував на два місяці волонтерку і лікаря Юлію Кузьменко.

    Кузьменко, яку підозрюють у вбивстві журналіста Павла Шеремета, наполягала на публічному висвітлені цього процесу і висловила готовність пройти поліграф.

    Також 13 грудня суд обрав запобіжний захід для військовослужбовця Яни Дугарь – цілодобовий домашній арешт. Вона буде під арештом до 08.02.2020 року. Суд зобов’язав її здати паспорти, а також утриматися від спілкування зі свідками. 

    За версією правоохоронців, на основі проведених експертиз, закладала вибухівку під авто Шеремета – Кузьменко, а допомагав їй – Антоненко.

    Також слідство вважає основним мотивом убивства журналіста Павла Шеремета дестабілізацію соціально-політичної ситуації в країні.

    Детальніше читайте у матеріалі «Главкома»:
    суд вбивство арешт адвокат Павло Шеремет розслідування поліція Андрій Антоненко Яна Дугар
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