Фінансисти оцінили обсяг майбутнього ринку вакцин від коронавірусу у понад $10 мільярдів

Обсяг ринку буде залежати від того, чи доведеться проводити вакцинацію щорічно

Аналітики припускають, що людям доведеться вакцинуватися від Covid-19 щорічно, як і від грипу

Фінансові конгломерати Morgan Stanley і Credit Suisse оцінили обсяг майбутнього ринку вакцин від коронавірусу у понад $10 мільярдів.

Про це пише The Guardian.

У своїх прогнозах банки припускають, що людям доведеться вакцинуватися від Covid-19 щорічно, як і від грипу, а середня ціна за дозу вакцини становитиме $20.

Аналітик Morgan Stanley Метью Харрісон вважає, що, якщо від коронавірусу буде щорічно робити щеплення стільки ж людей, скільки від грипу, виторг фармкомпаній в США, Європі та інших розвинутих країнах складе $10 млрд на рік.

За його оцінкою, вартість виробництва дози вакцини в $5-10. Обсяг ринку буде залежати від того, чи доведеться проводити вакцинацію щорічно, а також від вартості вакцини, і у світовому масштабі може досягти $25 млрд.

Тим часом аналітик Credit Suisse Еван Сейгерман вважає, що тільки ринок США може скласти $10 млрд виходячи з ціни на дозу вакцини Pfizer в $19,5 і припущення, що 330 млн осіб отримають по дві дози вакцини.

Нагадаємо, що Степанов не виключає можливість закупівлі російської вакцини від Covid-19.

Як повідомлялося, ізраїльський інфекціоніст заявив, що російську вакцину від коронавірусу не порадить навіть ворогу.

До слова, Офіс президента розглядає три варіанти отримання вакцини від Covid-19.

За даними ВООЗ вакцина від Covid-19 може бути готовою до кінця 2020 року.

Також Німеччина жорстко розкритикувала реєстрацію Росією вакцини від коронавірусу.

До слова, у європейському представництві ВООЗ заявляють, що майбутня вакцина від коронавірусної хвороби не завершить пандемію, та сумніваються, що вона буде однаково ефективною для всіх груп населення.

Читайте також: