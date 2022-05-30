30 травня: прикмети, заборони та поради цього дня
Сьогодні бажано не приймати важливих рішень, інакше все піде шкереберть
Сьогодні, у понеділок, 30 травня, триває 96 доба повномасштабного вторгнення РФ.
Також відзначається:
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Всесвітній день боротьби проти астми і алергії
Був заснований за рішенням Всесвітньої Організації Охорони Здоров’я, має щорічний характер і відзначається 30 травня спільно з Всесвітнім днем хворого на алергію.
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День жіночої емансипації (День емансіпе)
Цього дня в 1431 році була спалена на багатті Жанна Дарк. У 1932 році в той же день у Німеччині був прийнятий «Закон про юридичне становище жінок-чиновників». Невідомо точно, який з цих двох фактів став причиною того, що 30 травня відзначається як День жіночої емансипації або, як його ще також називають, День емансіпе.
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День степу в Україні
Яке сьогодні релігійне свято
Православна церква 30 травня почитала Апостола Андроніка і святої Іунії, помічниці його, а також Євдокії Свистунки. До того ж 30 травня – святого Ондрона, який, за народними віруваннями, є сторожем небесних воріт, і саме йому намагалися молитися про дощ. Просили Ондрона відкрити браму і випустити опади, щоб цілюща волога пролилася на поля і позбавила людей від посухи.
В день святої Євдокії, пам’ять якої відзначається в цей час, було прийнято підгортати картоплю. Також були особливі прикмети в цей день: «Яка Євдокія – таке і літо; в дощову Явдоху місяць народився — до мокрого літа, а якщо дме ще і північний вітер — до літа холодного».
Традиції та обряди
В цей день стежать за погодою. По ній пророкують, яким буде літній сезон.
Закликають небесного сторожа Ондрона, він же Адріан, допомагати посівам. Легенда свідчить, що цей святий зберігає у себе ключі від небесних воріт, які утримують дощові хмари. Коли настає посуха люди просять його напоїти землю. Для цього є спеціальні замовляння і ритуали. Всі обряди для закликання дощу повинен проводити чоловік, бажано від 33-х років.
Поширений такий обряд: чоловік виходить на простір з гілкою осики, кланяється на чотири сторони, обстругує гілку, вимовляючи при цьому змову, і встромляє її в землю.
Народні прикмети на 30 травня
- Йде дощ на зростаючий місяць – літо буде дощовим.
- Вітер північний 30 травня віщує холодне літо
- Якщо людина народилася 30 травня, то вона буде володіти здатністю заговорити дощ
- Холодний день – прикмета до того, що влітку буде град
- Свині риють болота – буде дощове літо
- Яблуні, бузок і горобини у цвітінні 30 травня – буде хороший кльов, і можна вирушати на риболовлю
- Видно блакитне світіння на високих гострих предметах (шпилях, вершинах труб, дзвіниць, флюгерів) – ознака, яка говорить про те, що скоро почнеться гроза.
Що рекомендовано робити
У цей день заведено поратись біля городини, а також неодруженим дівчатам закликати свою долю на вечорницях.
Чого не слід робити 30 травня
Потрібно бути дуже обережним: не піднімати речей під дверима та на перехрестях, не приймати подарунків, а ввечері не можна ще й пекти хліб.
- Не ловіть ґав і дивіться під ноги.
- Ходіть сьогодні подалі від лісу, полів і навіть парків, оскільки сьогодні вилазить дуже багато змій.
- Наші предки так боялися їхнього укусу, що навіть проводили захисні ритуали.
- День сам по собі дуже важкий і небезпечний.
- Не приймайте важливих рішень, інакше все піде шкереберть.
- Будьте обережні, багато людей захочуть вас обдурити.
- Краще не пити ліки та алкоголь, і уникати поїздок і подорожей.
Іменини
30 травня День ангела відзначають: Адріан, Афанасій, Євдокія, Степан.