30 травня: прикмети, заборони та поради цього дня

Сьогодні бажано не приймати важливих рішень, інакше все піде шкереберть

Сьогодні, у понеділок, 30 травня, триває 96 доба повномасштабного вторгнення РФ.

Також відзначається:

Всесвітній день боротьби проти астми і алергії

Був заснований за рішенням Всесвітньої Організації Охорони Здоров’я, має щорічний характер і відзначається 30 травня спільно з Всесвітнім днем хворого на алергію.

День жіночої емансипації (День емансіпе)

Цього дня в 1431 році була спалена на багатті Жанна Дарк. У 1932 році в той же день у Німеччині був прийнятий «Закон про юридичне становище жінок-чиновників». Невідомо точно, який з цих двох фактів став причиною того, що 30 травня відзначається як День жіночої емансипації або, як його ще також називають, День емансіпе.

День степу в Україні

Яке сьогодні релігійне свято

Православна церква 30 травня почитала Апостола Андроніка і святої Іунії, помічниці його, а також Євдокії Свистунки. До того ж 30 травня – святого Ондрона, який, за народними віруваннями, є сторожем небесних воріт, і саме йому намагалися молитися про дощ. Просили Ондрона відкрити браму і випустити опади, щоб цілюща волога пролилася на поля і позбавила людей від посухи.

В день святої Євдокії, пам’ять якої відзначається в цей час, було прийнято підгортати картоплю. Також були особливі прикмети в цей день: «Яка Євдокія – таке і літо; в дощову Явдоху місяць народився — до мокрого літа, а якщо дме ще і північний вітер — до літа холодного».

Традиції та обряди

В цей день стежать за погодою. По ній пророкують, яким буде літній сезон.

Закликають небесного сторожа Ондрона, він же Адріан, допомагати посівам. Легенда свідчить, що цей святий зберігає у себе ключі від небесних воріт, які утримують дощові хмари. Коли настає посуха люди просять його напоїти землю. Для цього є спеціальні замовляння і ритуали. Всі обряди для закликання дощу повинен проводити чоловік, бажано від 33-х років.

Поширений такий обряд: чоловік виходить на простір з гілкою осики, кланяється на чотири сторони, обстругує гілку, вимовляючи при цьому змову, і встромляє її в землю.

Народні прикмети на 30 травня

Йде дощ на зростаючий місяць – літо буде дощовим.

Вітер північний 30 травня віщує холодне літо

Якщо людина народилася 30 травня, то вона буде володіти здатністю заговорити дощ

Холодний день – прикмета до того, що влітку буде град

Свині риють болота – буде дощове літо

Яблуні, бузок і горобини у цвітінні 30 травня – буде хороший кльов, і можна вирушати на риболовлю

Видно блакитне світіння на високих гострих предметах (шпилях, вершинах труб, дзвіниць, флюгерів) – ознака, яка говорить про те, що скоро почнеться гроза.

Що рекомендовано робити

У цей день заведено поратись біля городини, а також неодруженим дівчатам закликати свою долю на вечорницях.

Чого не слід робити 30 травня

Потрібно бути дуже обережним: не піднімати речей під дверима та на перехрестях, не приймати подарунків, а ввечері не можна ще й пекти хліб.

Не ловіть ґав і дивіться під ноги.

Ходіть сьогодні подалі від лісу, полів і навіть парків, оскільки сьогодні вилазить дуже багато змій.

Наші предки так боялися їхнього укусу, що навіть проводили захисні ритуали.

День сам по собі дуже важкий і небезпечний.

Не приймайте важливих рішень, інакше все піде шкереберть.

Будьте обережні, багато людей захочуть вас обдурити.

Краще не пити ліки та алкоголь, і уникати поїздок і подорожей.

Іменини

30 травня День ангела відзначають: Адріан, Афанасій, Євдокія, Степан.