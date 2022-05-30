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    Суспільство

    30 травня: прикмети, заборони та поради цього дня

    30 травня 1431 року в Руані було спалено Жанну д&rsquo;Арк - 30 травня: прикмети, заборони та поради цього дня
    30 травня 1431 року в Руані було спалено Жанну д’Арк
    фото з відкритих джерел

    Сьогодні бажано не приймати важливих рішень, інакше все піде шкереберть

    Сьогодні, у понеділок, 30 травня, триває 96 доба повномасштабного вторгнення РФ.

    Також відзначається:

    • Всесвітній день боротьби проти астми і алергії

    Був заснований за рішенням Всесвітньої Організації Охорони Здоров’я, має щорічний характер і відзначається 30 травня спільно з Всесвітнім днем хворого на алергію.

    • День жіночої емансипації (День емансіпе)

    Цього дня в 1431 році була спалена на багатті Жанна Дарк. У 1932 році в той же день у Німеччині був прийнятий «Закон про юридичне становище жінок-чиновників». Невідомо точно, який з цих двох фактів став причиною того, що 30 травня відзначається як День жіночої емансипації або, як його ще також називають, День емансіпе.

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    • День степу в Україні

    Яке сьогодні релігійне свято

    Православна церква 30 травня почитала Апостола Андроніка і святої Іунії, помічниці його, а також Євдокії Свистунки. До того ж 30 травня – святого Ондрона, який, за народними віруваннями, є сторожем небесних воріт, і саме йому намагалися молитися про дощ. Просили Ондрона відкрити браму і випустити опади, щоб цілюща волога пролилася на поля і позбавила людей від посухи.

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    В день святої Євдокії, пам’ять якої відзначається в цей час, було прийнято підгортати картоплю. Також були особливі прикмети в цей день: «Яка Євдокія – таке і літо; в дощову Явдоху місяць народився — до мокрого літа, а якщо дме ще і північний вітер — до літа холодного».

    Традиції та обряди

    В цей день стежать за погодою. По ній пророкують, яким буде літній сезон.

    Закликають небесного сторожа Ондрона, він же Адріан, допомагати посівам. Легенда свідчить, що цей святий зберігає у себе ключі від небесних воріт, які утримують дощові хмари. Коли настає посуха люди просять його напоїти землю. Для цього є спеціальні замовляння і ритуали. Всі обряди для закликання дощу повинен проводити чоловік, бажано від 33-х років.

    Поширений такий обряд: чоловік виходить на простір з гілкою осики, кланяється на чотири сторони, обстругує гілку, вимовляючи при цьому змову, і встромляє її в землю.

    Народні прикмети на 30 травня

    • Йде дощ на зростаючий місяць – літо буде дощовим.
    • Вітер північний 30 травня віщує холодне літо
    • Якщо людина народилася 30 травня, то вона буде володіти здатністю заговорити дощ
    • Холодний день – прикмета до того, що влітку буде град
    • Свині риють болота – буде дощове літо
    • Яблуні, бузок і горобини у цвітінні 30 травня – буде хороший кльов, і можна вирушати на риболовлю
    • Видно блакитне світіння на високих гострих предметах (шпилях, вершинах труб, дзвіниць, флюгерів) – ознака, яка говорить про те, що скоро почнеться гроза.

    Що рекомендовано робити

    У цей день заведено поратись біля городини, а також неодруженим дівчатам закликати свою долю на вечорницях.

    Чого не слід робити 30 травня

    Потрібно бути дуже обережним: не піднімати речей під дверима та на перехрестях, не приймати подарунків, а ввечері не можна ще й пекти хліб.

    • Не ловіть ґав і дивіться під ноги.
    • Ходіть сьогодні подалі від лісу, полів і навіть парків, оскільки сьогодні вилазить дуже багато змій.
    • Наші предки так боялися їхнього укусу, що навіть проводили захисні ритуали.
    • День сам по собі дуже важкий і небезпечний.
    • Не приймайте важливих рішень, інакше все піде шкереберть.
    • Будьте обережні, багато людей захочуть вас обдурити.
    • Краще не пити ліки та алкоголь, і уникати поїздок і подорожей.

    Іменини

    30 травня День ангела відзначають: Адріан, Афанасій, Євдокія, Степан.

    Теги: росія окупанти церква війна алкоголь закон Україна чоловік ліки обряд вітер традиції окупація дощ Адріан час хліб літо #stoprussia
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    30 травня: прикмети, заборони та поради цього дня