Головна Думки вголос Віталій Селик
search button user button menu button
Віталій Селик Співзасновник Волонтерської ініціативи у Сміливі відновлювати

Окупанти підірвали Каховську ГЕС. Чим це загрожує і що буде далі

glavcom.ua
Крім греблі, російські окупанти підірвали турбіни та генератори Каховської ГЕС
скріншот з відео

Знесення дамби в Новій Каховці є військовим злочином відповідно до Женевської конвенції

Окупанти підірвали Каховську ГЕС. В кращих традиціях дєдивоєвалі. Зібрав трохи інформації, чим це загрожує і що буде далі.

Це призведе до страшних екологічних наслідків. А сам військовий злочин прирівнюється до підриву атомної бомби, чи АЕС.

Ну хоч цього разу підірвали пустою, а не зі своїми солдатами на автодорожній частині, як тоді у 1941 на ДніпроГЕС. Нагадаю, це не сильно вплинуло на темп наступу нацистів.

Чим же загрожує нічний вибух?

(Частково цитую Дарса Вільдеранга)

Моделювання найгіршого випадку руйнування росією дамби показує (якщо підірвані всі шлюзи на ширині 200 метрів – судячи з фото десь так і є), що найбільше затоплення відбудеться на лівому (південно-східному) березі річки. Хвиля висотою 4 – 5 м вдарить по Антонівському мосту на схід від Херсона після 19 годин. Після цого почнеться підйом води вгору по річці Інгулець, а через 4 – 5 днів – підйом води вгору по річці Буг до Миколаєва.

Декілька менших міст і сіл по обидва боки Дніпра будуть затоплені, і коли хвиля дійде до них, це може бути дуже небезпечно і призвести до людських жертв.

Перешийок в кінці затоки за межами дельти Дніпра буде сильно затоплений і майже повністю затоплений, хоча це почнеться приблизно через 50 годин після прориву дамби.

Женевська конвенція

Знесення дамби в Новій Каховці є військовим злочином відповідно до Женевської конвенції, але росія вже систематично порушує Женевську конвенцію під час своєї незаконної війни в Україні.

Руйнування ГЕС вважається зброєю масового знищення і військовим злочином невибіркової дії, згідно Статті 56 Додаткового протоколу I 1977 року.

Вторинні наслідки:

Запорізька АЕС

Імовірно відбудеться припинення подачі охолоджувальної води на найбільшу в Європі атомну електростанцію ЗАЕС, яка потребує охолодження навіть для зупинених реакторів.

Північно-Кримський канал

Знову припиниться постачання води до Криму. Просто, постріл собі в ногу. Вони ж довго збиралися там лишатися. Чи ні?

Меліорація Таврії

Зупиниться постачання води у системи зрошення полів Херсонської і Запорізької області при чому в основному на окупованих землях. Не ясно, чи відбувається зараз там обробка, але без води вона точно втратить сенс.

Заводи

Без достатньої кількості води доведеться зупинити роботу великих промислових підприємств металургійної галузі у Марганці, Нікополі, Покрові.

Екологія – найстрашніше!

Одномоментне зменшення води у величезному водосховищі призведе до мало-передбачуваних екологічних наслідків: загибель великої кілкості риби, заболочення осушених земель і зміна кліматичного режиму регіону.

З іншого боку відкриється піщане дно і ми отримаємо нову пустелю з усіма кліматичними наслідками, як то зменшення опадів, пилові бурі, підйом температури у регіоні. А відповідно більших ризик посухи на полях центру і півдня України.

За умови повного звільнення Херсонщини, на відновлення дамбі може піти від 1 до 3 років. Треба багато часу не тільки на бетонування основної споруди, але і на реконструкцію берегових укріплень і подальше контрольоване наповнення чаші водойми. Це все тривалий процес.

Весь цей час ми будемо пожинати екологічні та технологічні наслідки. Цього злочину.

Хтось скаже, що можливо було б добре залишити вже як є – тим паче відкриється історичний Великий Луг. Але на жаль природа і економіка України за майже 70 років роботи станції та існування великого водосховища пристосувалися до існування з ГЕС.

Відсутність води у Каховському морі призведе до осушення полів півдня України з подальшим запустеленням. Доведеться закрити Запорізьку АЕС і десятки(якщо не сотні) крупних заводів, які не матимуть достатньої кількості води та електроенергії для виробничих процесів.

Відповідно населення масово виїде з цього регіону через неможливість жити у важких кліматичних умовах і через відсутність робочих місць.

Тому вся надія на Сили оборони і західних партнерів, які допоможуть якнайшвидше звільнити Нову Каховку і приступити до відновлення ГЕС і Каховського моря.

Читайте також: Удар по Каховській ГЕС. Ймовірність і наслідки
Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: Каховська ГЕС окупанти злочини проти людяності

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Мурал «Сім’я» у Бахмуті до повномасштабної війни
Окупанти зруйнували в Бахмуті будинки з муралом «Сім’я» (фото)
3 червня, 10:28
У місті пошкоджено 15 багатоповерхівок, п’ять приватних будинків і сім адмінбудівель
Росіяни поцілили у школу Торецька (фото)
2 червня, 10:23
Окупанти скинули авіабомби на Торецьк: є загиблі та поранені (фото)
Окупанти скинули авіабомби на Торецьк: є загиблі та поранені (фото)
29 травня, 15:08
Загалом через ракетний удар постраждала 31 людина
Ракетний удар по Дніпру: кількість жертв зросла до чотирьох
28 травня, 11:16
За п’ять місяців суди в РФ розглянули 1053 справи про дезертирство
Як Росія карає дезертирів: дані британської розвідки
24 травня, 10:54
Окупанти перетворили Бахмут на руїни
Пекло у Бахмуті. ЗСУ показали кадри жорстоких боїв (відео)
20 травня, 08:26
Більшість ракет ворога збито над морем
Ракетний удар по Одещині: є прильоти та жертви
18 травня, 06:42
Навантажені зерновози днюють і ночують на майданчику для відстою автомобілів у Мелітополі
В очікуванні українського контрнаступу окупанти вивозять зерно з Мелітополя
16 травня, 07:47
Окупанти відключили мобільний інтернет на Луганщині, у Херсоні горів освітній заклад: ситуація в регіонах
Окупанти відключили мобільний інтернет на Луганщині, у Херсоні горів освітній заклад: ситуація в регіонах
15 травня, 13:16

Віталій Селик

Окупанти підірвали Каховську ГЕС. Чим це загрожує і що буде далі
Окупанти підірвали Каховську ГЕС. Чим це загрожує і що буде далі

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
129K
Путін у паніці звернувся до росіян і оголосив мобілізацію: у РФ хакери зламали радіоефір (відео)
43K
Атака Банкової на Кличка: Піар на крові – це гидко
39K
Залужний із немовлям: офіцерка ЗСУ замилувала мережу зворушливим фото
27K
Міноборони оголосило про початок контрнаступальних дій на деяких напрямках
14K
Російська митниця вже звітує про катастрофу. Що ж сталося?
12K
Скандал із відбудовою Гостомеля. Інформація зникла, після того, як нею зацікавилися журналісти

Новини

Вибухи у Києві, підрив окупантами Каховської ГЕС: головне за ніч
Сьогодні, 07:05
Частину України очікують грози та дощі: прогноз погоди на 6 червня
Сьогодні, 05:28
Масштабна повітряна тривога в Україні тривала понад три години
Сьогодні, 04:12
На Київщині працює ППО (оновлено)
Сьогодні, 04:07
6 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:03
Готуємо нові кроки для обмеження військового потенціалу РФ – звернення Зеленського
Вчора, 22:36

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту