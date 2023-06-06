Окупанти підірвали Каховську ГЕС. Чим це загрожує і що буде далі

Знесення дамби в Новій Каховці є військовим злочином відповідно до Женевської конвенції

Окупанти підірвали Каховську ГЕС. В кращих традиціях дєдивоєвалі. Зібрав трохи інформації, чим це загрожує і що буде далі.

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Це призведе до страшних екологічних наслідків. А сам військовий злочин прирівнюється до підриву атомної бомби, чи АЕС.

Ну хоч цього разу підірвали пустою, а не зі своїми солдатами на автодорожній частині, як тоді у 1941 на ДніпроГЕС. Нагадаю, це не сильно вплинуло на темп наступу нацистів.

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Чим же загрожує нічний вибух?

(Частково цитую Дарса Вільдеранга)

Моделювання найгіршого випадку руйнування росією дамби показує (якщо підірвані всі шлюзи на ширині 200 метрів – судячи з фото десь так і є), що найбільше затоплення відбудеться на лівому (південно-східному) березі річки. Хвиля висотою 4 – 5 м вдарить по Антонівському мосту на схід від Херсона після 19 годин. Після цого почнеться підйом води вгору по річці Інгулець, а через 4 – 5 днів – підйом води вгору по річці Буг до Миколаєва.

Декілька менших міст і сіл по обидва боки Дніпра будуть затоплені, і коли хвиля дійде до них, це може бути дуже небезпечно і призвести до людських жертв.

Перешийок в кінці затоки за межами дельти Дніпра буде сильно затоплений і майже повністю затоплений, хоча це почнеться приблизно через 50 годин після прориву дамби.

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Женевська конвенція

Знесення дамби в Новій Каховці є військовим злочином відповідно до Женевської конвенції, але росія вже систематично порушує Женевську конвенцію під час своєї незаконної війни в Україні.

Руйнування ГЕС вважається зброєю масового знищення і військовим злочином невибіркової дії, згідно Статті 56 Додаткового протоколу I 1977 року.

Вторинні наслідки:

Запорізька АЕС

Імовірно відбудеться припинення подачі охолоджувальної води на найбільшу в Європі атомну електростанцію ЗАЕС, яка потребує охолодження навіть для зупинених реакторів.

Північно-Кримський канал

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Знову припиниться постачання води до Криму. Просто, постріл собі в ногу. Вони ж довго збиралися там лишатися. Чи ні?

Меліорація Таврії

Зупиниться постачання води у системи зрошення полів Херсонської і Запорізької області при чому в основному на окупованих землях. Не ясно, чи відбувається зараз там обробка, але без води вона точно втратить сенс.

Заводи

Без достатньої кількості води доведеться зупинити роботу великих промислових підприємств металургійної галузі у Марганці, Нікополі, Покрові.

Екологія – найстрашніше!

Одномоментне зменшення води у величезному водосховищі призведе до мало-передбачуваних екологічних наслідків: загибель великої кілкості риби, заболочення осушених земель і зміна кліматичного режиму регіону.

З іншого боку відкриється піщане дно і ми отримаємо нову пустелю з усіма кліматичними наслідками, як то зменшення опадів, пилові бурі, підйом температури у регіоні. А відповідно більших ризик посухи на полях центру і півдня України.

За умови повного звільнення Херсонщини, на відновлення дамбі може піти від 1 до 3 років. Треба багато часу не тільки на бетонування основної споруди, але і на реконструкцію берегових укріплень і подальше контрольоване наповнення чаші водойми. Це все тривалий процес.

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Весь цей час ми будемо пожинати екологічні та технологічні наслідки. Цього злочину.

Хтось скаже, що можливо було б добре залишити вже як є – тим паче відкриється історичний Великий Луг. Але на жаль природа і економіка України за майже 70 років роботи станції та існування великого водосховища пристосувалися до існування з ГЕС.

Відсутність води у Каховському морі призведе до осушення полів півдня України з подальшим запустеленням. Доведеться закрити Запорізьку АЕС і десятки(якщо не сотні) крупних заводів, які не матимуть достатньої кількості води та електроенергії для виробничих процесів.

Відповідно населення масово виїде з цього регіону через неможливість жити у важких кліматичних умовах і через відсутність робочих місць.

Тому вся надія на Сили оборони і західних партнерів, які допоможуть якнайшвидше звільнити Нову Каховку і приступити до відновлення ГЕС і Каховського моря.