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Підрив Каховської ГЕС. Що наразі відбувається на Херсонщині (фото, відео)

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Підрив Каховської ГЕС. Що наразі відбувається на Херсонщині (фото, відео)
Окупанти вчинили екоцид: підрив росіянами Каховської ГЕС може позбавити питної води жителів Херсонщини та окупованого Криму, а також становить загрозу для Запорізької АЕС
фото: скрін із відео з соцмереж

За кілька годин рівень води стане критичним

У ніч проти вівторка, 6 червня, російські загарбники підірвали Каховську ГЕС на Херсонщині. Про це повідомляє Оперативне командування «Південь».

«Російськими окупаційними військами здійснено підрив  Каховської ГЕС. Наразі уточнюється масштаб руйнування, швидкість і обсяги води, ймовірні райони підтоплення. Всі служби працюють. Ситуація відстежується», – йдеться у повідомленні. 

Каховська ГЕС знаходиться за декілька кілометрів від тимчасово окупованого міста Нова Каховка на Херсонщині
Каховська ГЕС знаходиться за декілька кілометрів від тимчасово окупованого міста Нова Каховка на Херсонщині
фото з відкритих джерел

На Херсонщині розпочалася евакуація з небезпечних районів, заявив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін. Він закликав мешканців зібрати речі першої необхідності та чекати автобуси для евакуації.

Окремо звернувся до жителів лівого берега. Їх закликав зробити все можливе для збереження життя, негайно залишивши небезпечні території. Через три години рівень води дістанеться критичного рівня, наголосив очільник ОВА.

Наразі оголошено евакуацію цивільного населення із потенційних зон затоплення на правобережній частині річки Дніпро, а саме: села Миколаївка, Ольгівка, Львове, Тягинка, Понятівка, Іванівка, Токарівка, Понятівка, Придніпровське, Садове, та частково місто Херсон – острів Корабел.

Окупанти вчинили екоцид: підрив росіянами Каховської ГЕС може позбавити питної води жителів Херсонщини та окупованого Криму, а також становить загрозу для Запорізької АЕС, проте ситуація контрольована.

Раніше повідомлялося, що російські окупанти підірвали Каховську ГЕС, яка знаходиться за декілька кілометрів від тимчасово окупованого міста Нова Каховка на Херсонщині. Незабаром вода дістане критичного рівня: починається евакуація з небезпечних районів.

Нагадаємо, Зеленський скликає екстрене засідання РНБО у зв'язку з підривом Каховської ГЕС.

Також місцева влада заявила, що місцевих жителів уже почали евакуювати із потенційних районів затоплення

Крім греблі, російські окупанти підірвали турбіни та генератори Каховської ГЕС. Це збитки мінімум на $1 млрд, не рахуючи витрат на відновлення греблі і затоплених територій.

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Теги: Херсонщина Каховська ГЕС

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