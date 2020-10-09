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    Румунія також відкликала посла з Білорусі

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    <span>МЗС Румунії звинуватило офіційний Мінськ в спробі політичного тиску</span> - Румунія також відкликала посла з Білорусі
    МЗС Румунії звинуватило офіційний Мінськ в спробі політичного тиску

    Офіційний Бухарест пішов на дипломатичний демарш слідом за іншими східноєвропейськими країнами

    Посол Румунії буде відкликаний з Білорусі слідом за главами дипломатичних місій низки східно-європейських країн. Про це в п'ятницю, 9 жовтня, заявив міністр закордонних справ Румунії Богдан Ауреску, повідомило видання Європейська правда.

    «Білорусь повинна розуміти, що використання дипломатичного тиску на країни-члени ЄС не допоможе діалогу і не принесе позитивних результатів», – наголосив він.

    Раніше з Білорусі виїхали посли Польщі, Литви, Латвії, Естонії та Німеччини. Про відкликання послів з Мінська 8 жовтня заявили також Чехія і Словаччина.

    Як відомо, дипломатичний скандал між Білоруссю і країнами ЄС спалахнув 2 жовтня з вимоги МЗС Білорусі до посольств Польщі і Литви скоротити кількість працюючих у Білорусі дипломатів. МЗС також запропонувало Варшаві і Вільнюсу відкликати для консультацій своїх послів, які працюють у Білорусі.

    За даними Gazeta Wyborcza, до Польщі повинні повернутися 32 дипломати, а до Литви - 11. В МЗС Польщі вирішили не відповідати Білорусі тим самим і поки що не планують вимагати відкликання білоруських дипломатів з Варшави.

    Нагадаємо, у Білорусі були затримані понад 13 тисяч людей з початку протестів.

    МЗС Білорусь ЄС міністр Словаччина Чехія Румунія посол Болгарія Литва влада
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