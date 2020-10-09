Румунія також відкликала посла з Білорусі



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МЗС Румунії звинуватило офіційний Мінськ в спробі політичного тиску

Офіційний Бухарест пішов на дипломатичний демарш слідом за іншими східноєвропейськими країнами

Посол Румунії буде відкликаний з Білорусі слідом за главами дипломатичних місій низки східно-європейських країн. Про це в п'ятницю, 9 жовтня, заявив міністр закордонних справ Румунії Богдан Ауреску, повідомило видання Європейська правда.

«Білорусь повинна розуміти, що використання дипломатичного тиску на країни-члени ЄС не допоможе діалогу і не принесе позитивних результатів», – наголосив він.

Раніше з Білорусі виїхали посли Польщі, Литви, Латвії, Естонії та Німеччини. Про відкликання послів з Мінська 8 жовтня заявили також Чехія і Словаччина.

Як відомо, дипломатичний скандал між Білоруссю і країнами ЄС спалахнув 2 жовтня з вимоги МЗС Білорусі до посольств Польщі і Литви скоротити кількість працюючих у Білорусі дипломатів. МЗС також запропонувало Варшаві і Вільнюсу відкликати для консультацій своїх послів, які працюють у Білорусі.

За даними Gazeta Wyborcza, до Польщі повинні повернутися 32 дипломати, а до Литви - 11. В МЗС Польщі вирішили не відповідати Білорусі тим самим і поки що не планують вимагати відкликання білоруських дипломатів з Варшави.

Нагадаємо, у Білорусі були затримані понад 13 тисяч людей з початку протестів.