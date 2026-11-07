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«Манчестер Юнайтед» може розпрощатися з тренером – ЗМІ розкрили умову звільнення

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
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«Манчестер Юнайтед» може розпрощатися з тренером – ЗМІ розкрили умову звільнення
Наставник «Манчестер Юнайтед» не виправдовує довіру через низькі результати клубу
фото: ФК «Манчестер Юнайтед»

Майкл Каррік ризикує не завершити сезон на чолі «Манчестер Юнайтед» через невдалі результати

Майкл Каррік ризикує втратити посаду головного тренера «Манчестер Юнайтед», якщо команда зазнає розгромної поразки від «Астон Вілли» в неділю. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Football Insider.

Провальний старт для «Манчестер Юнайтед»

Початок сезону для «червоних дияволів» видався вкрай невдалим. У 14 матчах у всіх турнірах команда здобула лише три перемоги, чотири рази зіграла внічию та зазнала семи поразок. У чемпіонаті Англії манкуніанці перебувають за межами зони вильоту лише завдяки кращій різниці забитих і пропущених м'ячів. Додатковим приводом для занепокоєння стали публічні висловлювання кількох футболістів, які, за оцінками англійських медіа, можуть свідчити про проблеми Карріка з контролем над роздягальнею.

Посеред тижня «Манчестер Юнайтед» нарешті вдалося перервати серію без перемог, здолавши «Рому» в Лізі чемпіонів з рахунком 3:2 після того, як поступався з різницею у два м'ячі. Однак, за інформацією Sky Sports, усередині клубу цей камбек не сприймають як переконливий доказ прогресу. Зокрема, керівництво INEOS нібито вважає перемогу радше хаотичним збігом обставин, адже переломним моментом став повторно виконаний пенальті.

За інформацією Football Insider, журналіст видання Піт О'Рурк повідомив, що майбутнє Карріка безпосередньо залежить від результату найближчого матчу. Якщо «Манчестер Юнайтед» переконливо поступиться «Астон Віллі» на «Олд Траффорд», керівництво може ухвалити рішення про звільнення тренера. За його словами, навіть одна невдача може стати фатальною для наставника, особливо з огляду на наближення міжнародної паузи. Вона дасть керівництву додатковий час для ухвалення кадрових рішень.

Чи є шанс на порятунок?

Не всі інсайдери поділяють прогноз щодо можливого звільнення тренера вже після матчу з «Астон Віллою». Журналіст The Athletic Лорі Вітвелл стверджує, що керівництво «Манчестер Юнайтед» наразі не просуває переговори з потенційними наступниками Карріка. Зокрема, клуб не активізував контакти з Едді Гау, Юліаном Нагельсманном чи іншими кандидатами. Вітвелл вважає, що це може свідчити про готовність босів дати нинішньому наставнику час до міжнародної перерви.

Він також додав, що не має інформації про просування переговорів з іншими кандидатами, навіть на рівні попереднього визначення потенційних наступників.

Нагадаємо, що титулований тренер відмовив «Манчестер Юнайтед»

Теги: звільнення ФК Манчестер Юнайтед футбол АПЛ

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