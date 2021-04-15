У Раді знову готують відставку міністра фінансів Марченка. ЗМІ назвали головні претензії

За інформацією ЗМІ, Марченку раніше приписували нібито причетність до розробки спеціальних умов для роботи «Української національної лотереї»

За даними ЗМІ, Марченку нібито закидають причетність до сумнівних кадрових призначень на митниці

Парламент найближчим часом може знову повернутися до розгляду питання про відставку міністра фінансів Сергія Марченка.

Про це повідомляє видання УНН з посиланням на оточення глави виконавчого комітету реформ Михайла Саакашвілі, а також на джерела в комітеті Верховної ради з питань фінансів.

Як пише видання, до міністра накопичилося багато питань як з боку представників влади, так і з боку експертів. За даними УНН, нібито йому закидають причетність до сумнівних кадрових призначень на митниці та в податкових органах, можливу підтримку схем із «скрутки» податку на додану вартість, відсутність ефективної боротьби з контрабандою та тіньовими потоками на митниці. В УНН нагадують, що Марченку раніше приписували нібито причетність до розробки спеціальних умов для роботи «Української національної лотереї», до якої був причетний екснародний депутат Олександр Третьяков.

Видання згадує про кримінальні виробництва, відкриті за фактом можливої причетності попередника Олександра Данилюка до розкрадання близько 18 млрд грн. Як пише УНН, в справі фігурують колишні співробітники Координаційного центру впровадження реформ, який за часів Віктора Януковича очолював Данилюк і де працював Марченко.

Крім того, УНН повідомляє, що нібито Марченко міг пролобіювати призначення на посаду голови ДПС чиновника часів Януковича Олексія Любченка.

Спочатку митницю тимчасово очолив Ігор Муратов, до якого Марченко приставив як заступника Андрія Павловського, ексзаступник директора одного з департаментів Мінфіну. Саакашвілі в ЗМІ заявляв про те, що Марченко нібито «шантажує» своєю відставкою прем'єра Дениса Шмигаля, щоб продавити на посаду голови митниці свою людину.

У серпні 2020 року Павловський змінив Муратова і став в. о. глави митниці. Відразу після його призначення журналіст Євген Плінський опублікував список кандидатур, які подані як нових начальників місцевих митниць. УНН зазначає, що за цим списком чітко видно руку впливового у відомстві Геннадія Романенка. Згодом це ж прізвище під час однієї із зустрічей з Марченком прямо називав Саакашвілі.

Видання акцентує на призначенні на Одеську митницю колишнього чиновника часів Януковича Дениса Пудрика, який підпадав під умови люстрації, а також на призначенні підозрюваного в причетності до зловживань на митниці Сергія Осипова.

За даними УНН, восени 2020 року через кадрові рішень у парламенті почали говорити про відставку Марченка. Йому ставили, що він вчасно не запустив реформи митниці та податкової служби, про що говорив і сам міністр.

Питання про відставку міністра, повідомляє видання, знову актуальне. Санкції РНБО за контрабанду, відсторонення більше сотні митників, а також майбутнє засідання ради на тему конвертаційних центрів найближчим часом можуть, за даними УНН, вказати вектор ключової уваги для правоохоронних органів і політичної відповідальності міністра.