  1. Головна
  2. Країна
  3. Політика
рус
    Політика

    Саакашвілі назвав головних бандитів в Україні (відео)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Саакашвілі назвав головних бандитів і ворогів економіки в Україні - Саакашвілі назвав головних бандитів в Україні (відео)
    Саакашвілі назвав головних бандитів і ворогів економіки в Україні
    Фото: Фейсбук Михайла Саакашвілі

    Співробітники СБУ є вороги української економіки, вважає експрезидент Грузії

    Головні вороги економіки в Україні – співробітники Служби безпеки України.

    Про це в ефірі ток-шоу «Свобода слова Савіка Шустера» на каналі «Україна» заявив голова Виконавчого комітету реформ, президент Грузії (2004-2013) Міхеїл Саакашвілі.

    «Я не бачив жодного бідного і чесного СБУшника. Їх не можна допускати. Це і є головні бандити і вороги економіки», – сказав він.

    (Дивитися з 56:07 хвилини, - ред.)

    Нагадаємо, що 7 травня 2020 року Зеленський призначив колишнього президента Грузії та екскерівника Одеської обласної державної адміністрації Михайла Саакашвілі головою Виконавчого комітету реформ.

    Також звертаємо увагу, що минулого місяця у Грузії правоохоронці арештували голову партії Саакашвілі.

    Читайте також:
    Теги: СБУ Михайло Саакашвілі партії скандал
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies