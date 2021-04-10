Саакашвілі назвав головних бандитів в Україні (відео)

Саакашвілі назвав головних бандитів і ворогів економіки в Україні

Співробітники СБУ є вороги української економіки, вважає експрезидент Грузії

Головні вороги економіки в Україні – співробітники Служби безпеки України.

Про це в ефірі ток-шоу «Свобода слова Савіка Шустера» на каналі «Україна» заявив голова Виконавчого комітету реформ, президент Грузії (2004-2013) Міхеїл Саакашвілі.

«Я не бачив жодного бідного і чесного СБУшника. Їх не можна допускати. Це і є головні бандити і вороги економіки», – сказав він.

(Дивитися з 56:07 хвилини, - ред.)

Нагадаємо, що 7 травня 2020 року Зеленський призначив колишнього президента Грузії та екскерівника Одеської обласної державної адміністрації Михайла Саакашвілі головою Виконавчого комітету реформ.

Також звертаємо увагу, що минулого місяця у Грузії правоохоронці арештували голову партії Саакашвілі.

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