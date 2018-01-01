Саакашвілі заборонили в'їзд в Україну до 2021 року

У МВС України відзначили, що відповідно до вже прийнятих судових рішень Саакашвілі знаходився на території України незаконно

Начальник Мостиського прикордонного загону прийняв рішення про заборону екс-президенту Грузії Михайлу Саакашвілі в'їзд в Україну до 13 лютого 2021 року. У відповіді першого заступника глави Державної прикордонної служби Василя Серватюка на запит адвокатів Саакашвілі, який надав агентству «Інтерфакс-Україна» захисник політика Руслан



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Фото з відкритих джерел Саакашвілі у Роттердамі, Нідерланди, 14 лютого 2018 року

У МВС України відзначили, що відповідно до вже прийнятих судових рішень Саакашвілі знаходився на території України незаконно

Начальник Мостиського прикордонного загону прийняв рішення про заборону екс-президенту Грузії Михайлу Саакашвілі в'їзд в Україну до 13 лютого 2021 року.

У відповіді першого заступника глави Державної прикордонної служби Василя Серватюка на запит адвокатів Саакашвілі, який надав агентству «Інтерфакс-Україна» захисник політика Руслан Чорнолуцький, зазначено, що Адміністрація Держприкордонслужби вважає, що дане рішення повністю відповідає вимогам чинного законодавства України.

Відомство зазначає, що 12 лютого було здійснено реадмісію Саакашвілі за стандартною процедурою, оскільки він незаконно перебував на території України після рішень судів. Чорнолуцький зазначив, що захист Саакашвілі вважає дане рішення Держприкордонслужби незаконним і має намір його оскаржити.

Михайло Саакашвілі також розмістив у соцмережах документ, який підтверджує заборону в'їзду в Україну.

У МВС України відзначили, що відповідно до вже прийнятих судових рішень Саакашвілі знаходився на території України незаконно, а тому з дотриманням усіх юридичних формальностей був повернутий в країну, звідки прибув, порушуючи вітчизняне законодавство.

Як повідомлялося, в липні 2017 року президент України Петро Порошенко своїм указом позбавив Саакашвілі українського громадянства, коли той перебував в США.

Як повідомляв «Главком», Саакашвілі перейшов польсько-український кордон ввечері 10 вересня 2017 року. Кордон прикордонників прорвали прихильники Саакашвілі, які буквально внесли його на український бік кордону.

Генпрокурор пообіцяв притягнути до відповідальності організаторів прориву кордону в «Шегинях» та заявив, що прихильники Саакашвілі знищують державу. Поліція відкрила кримінальне провадження.

Саакашвілі натомість заявляв, що він і його прихильники не порушували закон на пункті пропуску «Шегині».

Наприкінці 2017 року Саакашвілі оголосили підозру щодо сприяння злочинній організації. За даними Генпрокуратури, лідер «Руху нових сил» співпрацював зі поплічниками колишнього президента Віктора Януковича, щоб захопити державну владу в Україні.

Зокрема ГПУ зафіксувала отримання оточенням Саакашвілі близько $0,5 млн від бізнесмена Сергія Курченка для проведення мітингів.

12 лютого 2018 року українські прикордонники затримали Саакашвілі у київському ресторані «Сулугуні» і літаком депортували до Варшави.