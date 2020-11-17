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    Саботаж карантину вихідного дня: Кабмін анонсував «відверту» розмову з мерами

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    Денис Шмигаль: Поговоримо з мерами відверто&nbsp; - Саботаж карантину вихідного дня: Кабмін анонсував «відверту» розмову з мерами
    Денис Шмигаль: Поговоримо з мерами відверто 
    Фото: Урядовий портал

    Розмова відбудеться на тлі протестів місцевої влади проти посилення карантину

    Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль анонсував онлайн-розмову з мерами міст через відмову від карантину вихідного дня. Про це прем'єр заявив під час виступу у Раді 17 листопада. 

    «Вчора я мав відверту розмову з головами міст. Така ж розмова в нас буде в четвер», – сказав прем'єр.

    В Україні з 14 листопада ввели «карантин вихідного дня», обмеження діятимуть на вихідних до кінця листопада.  Запровадження карантину вихідного дня викликало обурення та протести підприємців, окремі компанії вже анонсували масові звільнення. Карантин вихідного дня відмовились вводити у Львові, Тернополі, Чернігові, Черкасах, Краматорську та низці інших міст.

    Планувалося, що такий карантин повинен діяти в Україні щонайменше три вихідних поспіль.

    Верховна Рада на засіданні 17 листопада розгляне проект постанови №4381, який пропонує уряду скасувати запровадження карантину вихідного дня. В Кабміні заявили, що будуть діяти залежно від ухваленого Радою рішення і реалізують його законним способом. Однак, урядовці спробують переконати народних депутатів в необхідності особливого карантину на вихідних. 

    Читайте також: Кабмін проти мерів: Які міста України відмовились від карантину вихідного дня
    Теги: Верховна Рада місцева влада Україна карантин Денис Шмигаль коронавірус
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