Садовий зізнався, хто придумав його рекламну кампанію «Наступний»



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Садовий стверджує, що з його командою ніколи не працювали політтехнологи Фото: facebook.com

За словами кандидата, у його передвиборчій кампанії усе дуже просто і навіть примітивно»

Мер Львова та кандидат у президенти Андрій Садовий розказав в інтерв'ю «Главкому», що з його командою ніколи не працювали політтехнологи. «Ми самі працюємо», - запевнив кандидат. Він уточнив, що гасла виборчих кампаній і дизайни білбордів затверджує політрада.

На питання «Главкома», чиє авторство мають гасла «Наступний», «Наступ» на білбордах Садового, Садовий відповів: «А я що, на вашу думку, не є креативною людиною?»

«Я вам скажу, хто фіналізував це рішення: і Оксана Сироїд, і Єгор Соболєв, і Олег Березюк, і Остап Процик, і Олег Лаврик, ще кілька моїх друзів з львівського середовища. Ми спільно креативили, спільно виходили на це слово, хоча було багато слів, багато варіантів», - розказав посадовець.

Він додав, що у його передвиборчій кампанії усе дуже просто і навіть примітивно. «Це – як картини Марії Примаченко, примітивні, але геніальні», - резюмував Садовий.

Як відомо, 8 січня Центральна виборча комісія зареєструвала мера Львова Андрія Садового кандидатом у президенти України.

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