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    Садовий зізнався, хто придумав його рекламну кампанію «Наступний»

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    Садовий стверджує, що з його командою ніколи не працювали політтехнологи - Садовий зізнався, хто придумав його рекламну кампанію «Наступний»
    Садовий стверджує, що з його командою ніколи не працювали політтехнологи
    Фото: facebook.com

    За словами кандидата, у його передвиборчій кампанії усе дуже просто і навіть примітивно»

    Мер Львова та кандидат у президенти Андрій Садовий розказав в інтерв'ю «Главкому», що з його командою ніколи не працювали політтехнологи. «Ми самі працюємо», - запевнив кандидат. Він уточнив, що гасла виборчих кампаній і дизайни білбордів затверджує політрада.

    На питання «Главкома», чиє авторство мають гасла «Наступний», «Наступ» на білбордах Садового, Садовий відповів: «А я що, на вашу думку, не є креативною людиною?»

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     «Я вам скажу, хто фіналізував це рішення: і Оксана Сироїд, і Єгор Соболєв, і Олег Березюк, і Остап Процик, і Олег Лаврик, ще кілька моїх друзів з львівського середовища. Ми спільно креативили, спільно виходили на це слово, хоча було багато слів, багато варіантів», - розказав посадовець.

    Він додав, що у його передвиборчій кампанії усе дуже просто і навіть примітивно. «Це – як картини Марії Примаченко, примітивні, але геніальні», - резюмував Садовий.

    Як відомо, 8 січня Центральна виборча комісія зареєструвала мера Львова Андрія Садового кандидатом у президенти України.

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