Сакартвело замість Грузії: Порошенко закликає МЗС України «перейменувати» дружню країну



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Петро Порошенко закликав підтримати Грузію

Самоназва грузин – картвелебі (в множині) і – картвелі (в єдиному), а країни – Сакартвело

П’ятий президент України Петро Порошенко закликав МЗС України розпочати переговори про зміну офіційної назви країни на Сакартвело.

Про це Порошенко написав у Facebook.

«Ми, українці, не повинні залишити у біді своїх грузинських братів. Звичайно, я закликаю українців відпочивати в Україні, але тим, хто планує відпочивати за кордоном або в окупованому Криму, рекомендую переорієнтуватися на Грузію. Звертаюся до уряду України та Міністерства інфраструктури з пропозицією надати у цей період знижку на аеронавігаційні та аеропортові збори для рейсів сполученням Україна-Грузія-Україна. Авіакомпанії могли б знизити ціни на квитки», - заявив Порошенко.

Експрезидент також закликає Міністерство закордонних справ розпочати переговори про зміну офіційної назви Грузії.

«Грузія пішла на те, щоб змінити одну ключову літеру у назві Києва – бо ми Київ, а не Кієв. На мою думку, МЗС України має розпочати переговори про зміну офіційної назви Грузії на Сакартвело», - вважає Порошенко.

Він наголошує, що його політсила «Європейська солідарність» повністю солідарна з народом Грузії, який чинить спротив російському імперіалізму і бореться з окупацією.

«Зараз Москва хоче знову економічно послабити Грузію, блокуючи повітряне сполучення, і завдає удару по туристичній Грузії», - зазначив Порошенко.

Він наголошує на важливості допомоги тим, хто, як і українці, багато років бореться з російською агресією.

«Підтримати Сакартвело – означає підтримати Україну!», - заявив Порошенко.

Нагадаємо, у 2018 році Литовська державна мовна комісія ухвалила вживати назву Сакартвело нарівні із Грузією.

Згодом у грузинській мові для Литви затвердили нову назву. Тепер там називатимуть цю країну Лієтувою.