Нарешті відпочинок у Грузії без росіян
Летимо у Грузію...
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В Грузии экономика остро зависит от туризма.
Поэтому, когда Путин принимал решения по закрытию авиасообщения он знал, что делает - засовывает палец с солью в рану заложнику.
Это такая же тактика, которую РФ использует в Украине с газом.
Грузия гордая страна, она справится, но им бы помочь.
Сейчас грузинские туроператоры, отели и работники туристической индустрии выставляют объявления о бесплатном, в прямом смысле слова, отдыхе в Грузии.
Люди готовы сдавать жилье бесплатно и предоставлять разные дополнительные туры и бонусы, лишь бы привлечь туриста.
Люди, летите в Грузию.
Мы должны откликнуться на этот крик о помощи, тем более, что эта помощь может стать приятной во всех смыслах - отдых в туристическом раю.
Друзья, кто планирует отдых за границей - летите в Грузию. Этим вы поддержите друга Украины, нанесете урон планам России, получите массу впечатлений и откроете для себя волшебную Грузию.
В Грузии создана специальная страница на фейсбуке для привлечения иностранных туристов.
Страница была создана после того, как президент России Владимир Путин запретил воздушное сообщение между Россией Грузией.
На страничке размещаются объявления о сдаче квартир и аппартаментов иностранным туристам, которые желают посетить нашу страну, но не имееют возможности.
Некоторое жители предлагают иностранным гражданам жилье за бесценок или совершенно бесплатно.
Кроме того, размещаются отзывы и фотографии тех туристов, которые побывали уже в нашей стране.
Россия ведёт войну по всем направлениям используя даже экономическую и гуманитарную агрессию.
Но мы можем не только достойно отвечать, но и получать удовольствие и поддержать друзей.
Джерело: Обозреватель