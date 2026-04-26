Англійський клуб втратив чемпіонство через святкування фанатів

Ілля Мандебура
Матч між «Йорком» та «Рочдейлом» став справжньою зарубою
«Рочдейл» зазнав одного з найепічніших фіаско в історії англійського футболу

У вирішальному матчі за чемпіонство Національної ліги Англії та пряме підвищення до Другої ліги «Йорк Сіті» на виїзді вирвав нічию 1:1 проти «Рочдейла», що забезпечило гостям омріяний вихід у професійний дивізіон. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на BBC.

Курйозний провал «Рочдейла»

Перед початком гри «Йорк» випереджав суперника на два очки, тому поразка означала б для них втрату титулу. Розв’язка була справді божевільною: на п’ятій компенсованій хвилині «Рочдейл» забив гол, що одразу ж зробило їх чемпіонами в режимі реального часу. Це спричинило масове вибігання фанатів на поле та тривалу затримку гри. Проте, коли поєдинок відновили, «Йорк» зумів заробити кутовий, після якого Джошуа Стоунз на 13-й компенсованій хвилині зрівняв рахунок, повернувши титул своїй команді. Для «Йорк Сіті» це повернення до Футбольної ліги вперше за десять років, тоді як «Рочдейл» тепер змушений боротися за підвищення через виснажливі плейоф, попри вражаючий результат у 106 набраних очок за сезон.

Попри емоції, керівництво та гравці «Йорка» висловили підтримку «Рочдейлу», закликавши футбольні органи докорінно змінити систему підвищення в класі. Вони наголосили, що ситуація, коли команда набирає понад 100 очок, але не отримує прямої путівки до вищого дивізіону, є несправедливою. «Якби гра закінчилася 0:0, це було б ганьбою для ліги, – заявив автор вирішального голу Джошуа Стоунз. – Ми заслуговуємо на це, але сподіваюся, що «Рочдейл» також зможе пробитися через плейоф».

Поліція на матчі «Йорка» та «Рочдейла»

Святкування перемоги «Йорка» було затьмарене серйозним інцидентом. У мережі поширилося вірусне відео, на якому гравець гостей Хайрам Боатенг під час тисняви на полі вступає у фізичний конфлікт із вболівальником. Поліція Великого Манчестера вже заявила про початок розслідування щодо можливого нападу, а загалом після матчу було здійснено п'ять арештів – чотирьох фанатів «Рочдейла» та одного вболівальника «Йорка».

Англійський клуб втратив чемпіонство через святкування фанатів
