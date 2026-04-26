Стали відомі фіналісти Кубка Англії з футболу

Енцо Фернандес став автором переможного голу «Челсі» у півфіналі Кубка Англії

У матчі трофей зіграють «Челсі» та «Манчестер Сіті»

Лондонський «Челсі» здобув перемогу над «Лідсом» у півфіналі Кубка Англії (1:0) і став другим фіналістом турніру. Про це повідомляє «Главком».

Хід гри

У першому таймі «Сині» частіше володіли м’ячем. Одна з атак Челсі завершилася голом – Енцо Фернандес ударом головою замкнув подачу Педру Нету.

У другому таймі перевага вже була на боці «Лідсу». Однак лондонці контролювали гру і не дозволили супернику відігратися.

Кубок Англії. Півфінал

«Челсі» – «Лідс» – 1:0

Гол: Фернандес, 23

Хто зіграє у фіналі

«Челсі» став другим фіналістом Кубка Англії і зустрінеться з «Манчестер Сіті». Раніше «Містяни» здобули перемогу над «Саутгемптоном» (2:1) завдяки голам Жеремі Доку та Ніко Гонсалес.

«Манчестер Сіті» вчетверте поспіль вийшов у фінал Кубка Англії, встановивши новий рекорд турніру.

Фінал пройде на лондонському стадіоні «Уемблі» 16 травня.

