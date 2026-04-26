Стали відомі фіналісти Кубка Англії з футболу

glavcom.ua
Енцо Фернандес став автором переможного голу «Челсі» у півфіналі Кубка Англії
фото: REUTERS

У матчі трофей зіграють «Челсі» та «Манчестер Сіті»

Лондонський «Челсі» здобув перемогу над «Лідсом» у півфіналі Кубка Англії (1:0) і став другим фіналістом турніру. Про це повідомляє «Главком».

Хід гри

У першому таймі «Сині» частіше володіли м’ячем. Одна з атак Челсі завершилася голом – Енцо Фернандес ударом головою замкнув подачу Педру Нету.

У другому таймі перевага вже була на боці «Лідсу». Однак лондонці  контролювали гру і не дозволили супернику відігратися.

Кубок Англії. Півфінал

«Челсі» – «Лідс» – 1:0

  • Гол: Фернандес, 23

Хто зіграє у фіналі

«Челсі» став другим фіналістом Кубка Англії і зустрінеться з «Манчестер Сіті». Раніше «Містяни» здобули перемогу над «Саутгемптоном» (2:1) завдяки голам Жеремі Доку та Ніко Гонсалес.

«Манчестер Сіті» вчетверте поспіль вийшов у фінал Кубка Англії, встановивши новий рекорд турніру.

Фінал пройде на лондонському стадіоні «Уемблі» 16 травня.

Нагадаємо, сенсаційний чемпіон Англії-2016 вилетів у третій дивізіон. «Лестер» достроково вилетів до англійської Ліги 1. «Лисиці» склав компанію іншому іменитому колективу – «Шеффілд Венсдей».

Тим часом англійський «Борнмут» назвав наступного головного тренера. Іспанець Андоні Іраола вирішив покинути лави «вишень» після цієї кампанії. Його замінить німецький фахівець Марко Розе.

Читайте також

Бельгія та США з'явилися на полі у подібних ігрових комплектах
Вболівальники розкритикували матч США проти Бельгії через незвичні причини
30 березня, 17:54
«Челсі» перебуває у скрутному стані після повернення у Лігу чемпіонів
«Челсі» встановив фінансовий антирекорд для англійських клубів
1 квiтня, 16:58
Гаррі Кейн не втомлюється підкоряти нові вершини
Лідер «Баварії» піднявся у десятку найкращих бомбардирів Ліги чемпіонів усіх часів
8 квiтня, 12:28
«Матрацники» гуртом зупинили Ламіна Ямаля на «Камп Ноу»
«Атлетіко» – «Барселона». Прогноз і анонс на матч-відповідь 1/4 фіналу Ліги чемпіонів Реклама
14 квiтня, 14:00
Юго Екітіке вибув на тривалий період
«Ліверпуль» підтвердив важку травму коштовного нападника
16 квiтня, 17:24
Артем Рибак став переможцем юнацького клубного чемпіонату світу-2025
Український талант Рибак за крок до підписання контракту із «Барселоною»
20 квiтня, 17:34
Модрич 14-й раз завоював звання гравця року у Хорватії
Модрич вдесяте поспіль став футболістом року у Хорватії
21 квiтня, 11:47
Сергій Ребров знову у списках кандидатів на посаду тренера «Панатінаїкоса»
Ребров уже влітку може очолити титулований європейський клуб
24 квiтня, 12:43
Бабукар Фаал зацікавив відомий клуб
Середняк чемпіонату Італії звернув увагу на бомбардира з Прем'єр-ліги – ЗМІ
Вчора, 16:59

Новини

«Полісся» у меншості перемогло «Оболонь» і повернуло собі третє місце в Прем'єр-лізі
«Полісся» у меншості перемогло «Оболонь» і повернуло собі третє місце в Прем'єр-лізі
«Шахтар» обіграв «Кудрівку» і мчить до чемпіонського титулу в Прем'єр-лізі
«Шахтар» обіграв «Кудрівку» і мчить до чемпіонського титулу в Прем'єр-лізі
Стали відомі фіналісти Кубка Англії з футболу
Стали відомі фіналісти Кубка Англії з футболу
«Приємно змушувати росіян слухати гімн України». Коляденко – про свою перемогу на Чемпіонаті Європи
«Приємно змушувати росіян слухати гімн України». Коляденко – про свою перемогу на Чемпіонаті Європи
Костюк розгромила п'яту ракетку світу і вийшла до 1/8 фіналу турніру у Мадриді
Костюк розгромила п'яту ракетку світу і вийшла до 1/8 фіналу турніру у Мадриді
ЛНЗ втретє поспіль не зміг перемогти в Прем'єр-лізі, зігравши внічию з «Металістом 1925»
ЛНЗ втретє поспіль не зміг перемогти в Прем'єр-лізі, зігравши внічию з «Металістом 1925»

Новини

В Україні дощі з грозами: погода на 26 квітня 2026
Сьогодні, 05:59
«Карпати» розгромили «Рух» у дербі Львова в Прем'єр-лізі
Вчора, 19:57
Яремчук дублем доклався до перемоги «Ліона» в чемпіонаті Франції
Вчора, 17:58
Грав у Росії та НБА. Що відомо про нового героя «Холостяка» Кравцова
Вчора, 15:55
В Україні місцями невеликий дощ: погода на 25 квітня 2026
Вчора, 05:59
Мале дербі Львова завершилося масовою бійкою футболістів
24 квiтня, 22:15

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
