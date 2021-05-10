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    Зустріч «Бухарестської дев’ятки»: країни східного флангу НАТО узгодять позицію напередодні саміту у червні

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    &laquo;Бухарестську дев&rsquo;ятку&raquo; утворено у 2015 році за ініціативою Румунії та Польщі - Зустріч «Бухарестської дев’ятки»: країни східного флангу НАТО узгодять позицію напередодні саміту у червні
    «Бухарестську дев’ятку» утворено у 2015 році за ініціативою Румунії та Польщі
    Фото з відкритих джерел

    У заході беруть участь президенти Польщі та Румунії, очікується відеовключення Джо Байдена

    У столиці Румунії розпочався саміт «Бухарестської дев’ятки» – країн Східного флангу НАТО. У заході візьмуть участь голова Північноатлантичного Альянсу Йенс Столтенберг, а також очікується відеовключення президента США Джо Байдена, передає «Главком».

    Саміт відкривали лідери двох країн – президент Румунії Клаус Йоханіс та президент Польщі Анджей Дуда, візит якого став першим візитом на найвищому рівні у Румунію після послаблення карантинних обмежень.

    У своєму слові Йоханіс підкреслив, що країни НАТО мають солідаризуватися у питаннях безпеки, особливо, що стосується Чорноморського регіону. Дуда додав, що є символічним, що зустріч лідерів країн Східного флангу НАТО проходить напередодні масштабних військових навчань, які пройдуть у Румунії.

    Президент Румунії та Президент Польщі відмітили необхідність зміцнення позиції НАТО щодо стримування та оборони на Східному фланзі, згуртованості та стратегії НАТО 2030, а також прийняти ключових рішень щодо оновлення Стратегічної концепції Альянсу на червневому саміті НАТО.

    «Бухарестську дев’ятку» утворено у 2015 році за ініціативою Румунії та Польщі. До її складу входять Польща, Румунія, Литва, Латвія, Естонія, Угорщина, Словаччина, Чехія та Болгарія.

    Нагадаємо, що черговий саміт НАТО заплановано на 14 червня, він відбудеться в Брюсселі. Президент України Володимир Зеленський неодноразово закликав надати на ньому Україні план дій щодо членства.

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    Теги: Польща США НАТО саміт Словаччина Чехія Естонія Румунія Латвія Угорщина Болгарія Литва Володимир Зеленський президент
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