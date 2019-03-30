Черняк опублікував фото позовної заяви сина Гладковського



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Син екс-першого заступника Секретаря РНБО Ігор Гладковський Фото: скріншот з каналу «Прямий»

Черняк заявив, що до суду обов'язково прийде і як дипломований юрист вестиме справу сам

Власник алкогольного холдингу Global Spirits Євген Черняк опублікував фото позивної заяви про захист честі, гідності та ділової репутації, поданої Ігорем Гладковським до Оболонського райсуду Києва.

Про це Черняк повідомив у суботу на своїй сторінці в соцмережі.

Як 15 березня повідомляв «Главком» син екс-заступника секретаря РНБО Олега Гладковського Ігор подав до суду на Євгена Черняка за його пост у Facebook.

«Гладковський-Свинарчук син, разом з татом крав на українській оборонці! Бюджетні гроші. Виспівував гімн, носив вишиванку, і це ніяк не заважало йому тирити гроші з бюджету. У своєму житті цей мажор нічого більше робити не вміє, його тато, Свинарчук, нічому більше його не навчив. Корупція в Україні стала спадковою. Я написав про це у себе в Фейсбуці. Це мажорне опудало кличе мене до суду, захищати свою репутацію», - написав бізнесмен.

Він додав, що до суду обов'язково прийде і як дипломований юрист вестиме справу сам.

«Бачу її 100% перспективу. Факти крадіжки очевидні!», - додав Черняк.

Як повідомляв «Главком», 4 березня Ігор Гладковський подав позов на журналістів програми «Наші гроші» Лесю Іванову та Дениса Бігуса, котрі випустили резонансне розслідування про корупцію в оборонному комплексі України. У цьому розслідуванні Гладковський-молодший є одним із фігурантів, котрий, за версією розслідувачів, наживався на продажі контрабанди боєприпасів українським військовим заводам.

Разом з тим, Ігор Гладковський назвав усі звинувачення журналістів безпідставними, а оприлюднене ними смс-листування – фейком. Ввечері 4 березня у ЗМІ з’явилося відеозвернення Ігоря Гладковського, в якому він заявив, що метою розслідування команди «Наші гроші з Денисом Бігусом» була дискредитація чинного президента України Петра Порошенка під час передвиборчої кампанії.



Фігурант скандалу також пообіцяв, що дуже скоро всі дізнаються «хто насправді зліпив цей фейк, та злив його журналістам».

Нагадаємо, 25 лютого в ефірі програми «Наші гроші» вийшло журналістське розслідування про корупцію в державному концерні «Укроборонпром», де фігурують Олег Гладковський та його син Ігор.

Видання Bihus.info заявило, що усі слідчі органи, включно з НАБУ, зливали справи стосовно Гладковського за хабарі.

На час розслідування перший заступник секретаря РНБО Олег Гладковський склав з себе повноваження, а згодом, 4 березня, президент Петро Порошенко звільнив його із займаної посади.

7 березня суд арештував чотирьох екс-службовців «Спецтехноекспорту». Проте наступного дня директор та двоє екс-службовців «Спецтехноекспорту» вийшлипід заставу із СІЗО.

Читайте також: