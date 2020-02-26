Норвегія підтвердила перший випадок захворювання на коронавірус



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Коронавірус зафіксували у людини, яка прибула раніше з Китаю

Місцева влада вважає поширення нового вірусу в Норвегії малоймовірним

Міністерство охорони здоров'я Норвегії підтвердило перший зафіксований випадок коронавірусу в країні.

Про це у середу повідомляє Reuters.

За інформацією МОЗ Норвегії, коронавірус був зафіксований у людини, яка наприкінці минулого тижня повернулася з Китаю і перебувала з того часу в ізоляції.

Місцева влада вважає поширення нового вірусу в Норвегії малоймовірним.

Нагадаємо, 26 лютого коронавірус вперше зафіксували у Північній Македонії та Грузії.

Як повідомлялося, коронавірус виявили на ще одному континенті.

Нагадаємо, у Всесвітній організації охорони здоров'я заявили про неготовність світу до поширення коронавірусу.

Міністерство охорони здоров'я України оприлюднило відео- та інформаційні матеріали про алгоритм дій громадян та лікарів у разі захворювання на ГРВІ або підозри на інфікування коронавірусом Covid-19.