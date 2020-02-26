Норвегія підтвердила перший випадок захворювання на коронавірус
Місцева влада вважає поширення нового вірусу в Норвегії малоймовірним
Міністерство охорони здоров'я Норвегії підтвердило перший зафіксований випадок коронавірусу в країні.
Про це у середу повідомляє Reuters.
За інформацією МОЗ Норвегії, коронавірус був зафіксований у людини, яка наприкінці минулого тижня повернулася з Китаю і перебувала з того часу в ізоляції.
Місцева влада вважає поширення нового вірусу в Норвегії малоймовірним.
Нагадаємо, 26 лютого коронавірус вперше зафіксували у Північній Македонії та Грузії.
Як повідомлялося, коронавірус виявили на ще одному континенті.
Нагадаємо, у Всесвітній організації охорони здоров'я заявили про неготовність світу до поширення коронавірусу.
Міністерство охорони здоров'я України оприлюднило відео- та інформаційні матеріали про алгоритм дій громадян та лікарів у разі захворювання на ГРВІ або підозри на інфікування коронавірусом Covid-19.