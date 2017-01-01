Сайдік закликав забезпечити гідні умови під час обміну заручників на Донбасі

Мартін Сайдік привітав рішення про обмін полоненими на Донбасі

Спеціальний представник ОБСЄ в Україні і Тристоронній контактній групі з урегулювання ситуації на Донбасі, посол Мартін Сайдік закликав усі сторони конфлікту на Донбасі забезпечити гідні умови при обміні українських заручників. Про це йдеться в його заяві, опублікованій на сайті ОБСЄ. «Я щиро вітаю той факт, що сторони домовилися про обмін



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Спеціальний представник ОБСЄ в Україні Мартін Сайдік

Мартін Сайдік привітав рішення про обмін полоненими на Донбасі

Спеціальний представник ОБСЄ в Україні і Тристоронній контактній групі з урегулювання ситуації на Донбасі, посол Мартін Сайдік закликав усі сторони конфлікту на Донбасі забезпечити гідні умови при обміні українських заручників.

Про це йдеться в його заяві, опублікованій на сайті ОБСЄ.

«Я щиро вітаю той факт, що сторони домовилися про обмін утримуваними особами 27 грудня 2017 року. Це є тим важливим кроком, якого так чекали як ув'язнені, так і їх сім'ї. Даний гуманітарний жест має ще більш символічне значення в період Різдвяних і Новорічних свят», - заявив Сайдік.

«Я закликаю сторони забезпечити гідні умови і висловити повагу до кожної людини, яка підлягає обміну», - зазначив спецпредставник ОБСЄ.

Нагадаємо, 25 грудня стало відомо, що обмін заручниками за формулою «306 на 74» відбудеться у середу, 27 грудня. Його час і місце не повідомляють з міркувань безпеки. Проте ватажок бойовиків Олександр Захарченко заявив, що обмін планується о 13:00. Передбачається, що Україна передасть бойовикам тих осіб, звільнення яких не суперечить законодавству.

За словами координатора групи щодо обміну полоненими «Патріот» Олега Котенко, українська сторона не знає, кого звільнять з полону бойовиків.

Президент України Петро Порошенко доручив забезпечити звільнених українців медичною допомогою, а також оперативно доставити їх до власних родин.

26 грудня Порошенко провів зустріч із рідними заручників, які перебувають у полоні.

Ввечері того ж дня на Донбас вилетіла група української влади для обміну полоненими.