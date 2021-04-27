Адвокат у Рівному вдарив журналістку, яка хотіла знімати засідання суду

Захисник вдарив редакторку інтернет-видання по руці та відібрав її телефон

Адвокату загрожує до трьох років тюрми

У Рівному в приміщенні міського суду 27 квітня адвокат вдарив по руці головну редакторку інтернет-видання та відібрав її мобільний телефон за те, що вона хотіла знімати судове засідання. Про це повідомляє пресслужба Національної поліції.

Слідчі з’ясували, що між журналісткою й адвокатом одного з підозрюваних перед початком судового засідання виник конфлікт. Причиною стали плани з відеофіксації головредкою інтернет-видання судового засідання.

Адвокат вдарив журналістку по руці та відібрав її телефон. В інцидент втрутилися працівники судової охорони, які повернули пристрій власниці.

Правоохоронці відкрили справу за ч. 1 статті 345-1 (погроза або насильство щодо журналіста) Кримінального кодексу. Адвокату загрожують виправні роботи на строк до 2 років, арешт до 6 місяців, обмеження або позбавлення волі до 3 років. Зараз поліція встановлює всі обставини події.

До слова, 27 квітня Верховна Рада підтримала у другому читанні та в цілому законопроєкт № 2164 про заочне засудження. Закон вносить зміни до статей Кримінального процесуального кодексу, що регулюють підстави оголошення у розшук підозрюваного, обвинуваченого; питання арешту за відсутності підозрюваного, обвинуваченого; підстави спеціального попереднього розслідування і спеціального судового провадження.

Також сьогодні Верховна Рада схвалила за основу законопроєкт №5246 про введення так званого суду в смартфоні. Автором закону є президент Володимир Зеленський. У законі прописане створення інформаційно-телекомунікаційної системи досудового розслідування. Вона забезпечить створення, збирання, зберігання, пошук, обробку і передачу матеріалів та інформації у кримінальних процесах. Нею зможуть користуватися слідчі, дізнавачі, прокурори, слідчі судді, суд, захисники та інші учасники кримінального провадження для реалізації своїх повноважень, прав та інтересів.