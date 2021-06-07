Туалетна революція в Росії. Кремль запідозрив Domestos у підготовці державного перевороту?

Туалети в багатьох російських школах (з глибинки) нагадують залишки древніх цивілізацій

Найгірший шкільний туалет Росії. Конкурс, який оголосив відомий бренд, довелось терміново згорнути...

Американські маркетологи Domestos зіткнулися з масштабною силою російського піару, оголосивши конкурс на найгірший шкільний туалет Росії. Організатори конкурсу пообіцяли відремонтувати найбільш занедбаний шкільний туалет безкоштовно.

Російський дизайнер Артемій Лебедєв висловив свою думку щодо ситуації, яка склалася після оголошення конкурсу. За його словами Domestos відкрив «портал у пекло».

«Діти з російських шкіл активно почали надсилати фото, коли їх скласти докупи, то це має доволі епічний вигляд. Складається враження, що в Росії панує абсолютний жах, і люди там живуть «в африканському туалетному пеклі», і загалом життя закінчилось», – розповів Лебедєв на своїй сторінці в TikTok.

Лебедєв додав, що, звісно, шкільний туалет не кожна сільська школа може відремонтувати. «Domestos зрозумів, що гратися з цим «вогнем не потрібно», бо всі російські видання кинулися передруковувати фото туалетів, які надіслали діти. Тому Domestos терміново нагородив «переможця» і всі фото з сайту видалили», – підкреслив російський дизайнер.

Відомо, що переможцями цього конкурсу «Domestos 2021» стали школа №1 (Гусь-Хрустальний), ліцей №44 (Чебоксари), школа №19 (сільська школа в станиці Єлизаветинська), школа №103 (радянський район Волгограда), школа №6 (Нефтекамськ).

Всі школи-учасниці, які взяли участь в акції та успішно пройшли модерацію, отримають річний запас продукції Domestos.

Додамо, що з приходом Росії на територію України в окупованих областях панує розруха. Черговий приклад наслідків господарювання Росії показали в мережі, де розмістили фото трамваїв в Луганську.

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