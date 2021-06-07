У Кремлі прокоментували від'їзд російського опозиціонера Гудкова в Україну

Якщо виїзд законний, то політик має право це зробити, заявив Пєсков

У Кремлі відреагували на від'їзд російського опозиціонера Дмитра Гудкова в Україну. Кажуть, що не стежать за його справою. Про це заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, повідомляє ТАСС.

Якщо виїзд законний, то політик має право це зробити, заявив Пєсков. «Ні, ми не стежили за цією справою і за від'їздом Гудкова», – сказав він.

На питання, чи не турбує главу держави ситуація, коли політик залишає країну в зв'язку з можливим кримінальним переслідуванням, представник Кремля запевнив: «Ні, абсолютно».

«Якщо це законний виїзд з країни, будь-який громадянин, якщо він не має ніяких обтяжень, позбавлення прав, може чудово виїхати з країни, повернутися в країну або не повернуться, - це абсолютно вільний процес», – додав Пєсков.

Нагадаємо, російський опозиціонер Дмитро Гудков виїхав із РФ, де кілька днів тому його затримали на дві доби через підозру в заподіянні майнової шкоди.

За словами опозиціонера, він прямує на ефір до українського журналіста Євгенія Кисельова. Останній підтвердив, що Гудков перетнув український кордон та з’явиться у студії телеканалу Україна 24.

Гудков вважає, що кримінальну справу, згідно з якою його вважають підозрюваним, «порушено виключно, щоб не допустити мене на вибори і видавити з країни щонайменше до дня голосування».

1 червня Дмитра Гудкова затримали за підозрою у заподіянні майнової шкоди шляхом обману та зловживання довірою, а в його сім'ї провели обшуки. Справу порушили через несплату боргу за договором оренди нежитлового приміщення, укладеного з мерією Москви. Опозиціонер свою провину заперечував. Через два дні його відпустили.