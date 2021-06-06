В Росії засудили військову за нібито співпрацю з українською розвідкою
Держзвинувачення Росії просило для Кузьменко 12 років позбавлення волі
Південний окружний військовий суд у Ростові-на-Дону засудив до восьми років в’язниці з відтермінуванням на два роки російську військову за нібито співпрацю з українською розвідкою.
Про це пише ТАРС.
Суд в російському Ростові-на-Дону виніс вирок військовій Тетяні Кузьменко за звинуваченням у державній зраді. Стверджують, що вона визнала провину.
«Призначили вісім років колонії загального режиму з відстрочкою до досягнення дитиною 14-річного віку. Справа була розглянута в особливому порядку і закритому режимі через матеріали, марковані грифом «цілком таємно», – сказала прессекретар суду Олена Катькало.
Держзвинувачення Росії просило для Кузьменко 12 років позбавлення волі.
Жінку також позбавили військового звання єфрейтор. Публічні коментарі засудженої або її захисту відсутні. Вирок вона ще може оскаржити.