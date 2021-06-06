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    В Росії засудили військову за нібито співпрацю з українською розвідкою

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    Російські силовики переконують, що жінка була учасницею &laquo;української розвідувально-диверсійної групи&raquo; в анексованому Криму - В Росії засудили військову за нібито співпрацю з українською розвідкою
    Російські силовики переконують, що жінка була учасницею «української розвідувально-диверсійної групи» в анексованому Криму
    Фото з відкритих джерел

    Держзвинувачення Росії просило для Кузьменко 12 років позбавлення волі

    Південний окружний військовий суд у Ростові-на-Дону засудив до восьми років в’язниці з відтермінуванням на два роки російську військову за нібито співпрацю з українською розвідкою.

    Про це пише ТАРС.

    Суд в російському Ростові-на-Дону виніс вирок військовій Тетяні Кузьменко за звинуваченням у державній зраді. Стверджують, що вона визнала провину.

    «Призначили вісім років колонії загального режиму з відстрочкою до досягнення дитиною 14-річного віку. Справа була розглянута в особливому порядку і закритому режимі через матеріали, марковані грифом «цілком таємно», – сказала прессекретар суду Олена Катькало.

    Держзвинувачення Росії просило для Кузьменко 12 років позбавлення волі.

    Російські силовики переконують, що жінка була учасницею «української розвідувально-диверсійної групи» в анексованому Криму. У квітні 2020 року у ФСБ Росії повідомляли, що на півострові нібито затримали її учасників.
    Там стверджували, що до «складу агентурної групи» входили військова Збройних сил Росії. Її звинуватили у видачі у 2017-2018 роках представникам української військової розвідки «довірених їй у службі відомостей, що становлять державну таємницю». Затримали тоді також нібито громадянина України, якого звинуватили у «здійсненні шпигунської діяльності за завданням української спецслужби».
    Імена та прізвища затриманих силовики РФ не вказували. У Головному управлінні розвідки Міноборони України заявляли, що це відповідь на затримання українськими силовиками генерал-майора СБУ, якого пов’язують із ФСБ.

    Жінку також позбавили військового звання єфрейтор. Публічні коментарі засудженої або її захисту відсутні. Вирок вона ще може оскаржити.

    Теги: Росія суд ФСБ жінка вирок державна зрада
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    В Росії засудили військову за нібито співпрацю з українською розвідкою