Ще одну підозру на коронавірус зареєстрували на Тернопільщині



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Сьогодні одну підозру на коронавірус зареєстрували на Тернопільщині

Проводять дослідження аналізів чотирьох хворих

У Тернопільській області сьогодні, 17 березня, зареєстрували один випадок із підозрою на коронавірусну інфекцію COVID-19.

Про це повідомляє пресслужба ДУ «Тернопільський ОЛЦ МОЗ України».

«17 березня (станом на 16:30) в області зареєстровано один випадок підозри на коронавірусну інфекцію (COVID-19)», – йдеться у повідомленні.

Зазначають, що на дослідженні перебувають матеріали від чотирьох хворих.

«В одному дослідженні отриманий позитивний результат на грип типу А. Дослідження трьох інших продовжується», – зазначається у повідомлені.

Нагадаємо, в Україні на ранок 17 березня лабораторно підтверджено сім випадків захворювання на коронавірусну інфекцію COVID-19.

Уряд України ухвалив рішення щодо обмеження пасажирських перевезень на території України для запобігання поширенню коронавірусу до 3 квітня. Постановою запроваджена заборона залізничного, авіа- та автобусного міжміських та міжобласних пасажирських перевезень, а також роботи метрополітенів.