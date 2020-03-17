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    Здоров'я

    Ще одну підозру на коронавірус зареєстрували на Тернопільщині

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    Сьогодні одну підозру на коронавірус зареєстрували на Тернопільщині - Ще одну підозру на коронавірус зареєстрували на Тернопільщині
    Сьогодні одну підозру на коронавірус зареєстрували на Тернопільщині

    Проводять дослідження аналізів чотирьох хворих

    У Тернопільській області сьогодні, 17 березня, зареєстрували один випадок із підозрою на коронавірусну інфекцію COVID-19.

    Про це повідомляє пресслужба ДУ «Тернопільський ОЛЦ МОЗ України».

    «17 березня (станом на 16:30) в області зареєстровано один випадок підозри на коронавірусну інфекцію (COVID-19)», – йдеться у повідомленні.

    Зазначають, що на дослідженні перебувають матеріали від чотирьох хворих.

    «В одному дослідженні отриманий позитивний результат на грип типу А. Дослідження трьох інших продовжується», – зазначається у повідомлені.

    Нагадаємо, в Україні на ранок 17 березня лабораторно підтверджено сім випадків захворювання на коронавірусну інфекцію COVID-19.

    Уряд України ухвалив рішення щодо обмеження пасажирських перевезень на території України для запобігання поширенню коронавірусу до 3 квітня. Постановою запроваджена заборона залізничного, авіа- та автобусного міжміських та міжобласних пасажирських перевезень, а також роботи метрополітенів.

     

    здоров'я медицина Тернопільщина коронавірус
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