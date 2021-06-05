СБУ оголосила підозру ексдиректору одного з підприємств Укроборонпрому

СБУ оголосила підозру колишньому гендиректору, який підозрюється у порушенні законодавства

Підприємство підписало контракт, згідно з яким воно мало здійснити технічне обслуговування військово-транспортного літака Міноборони однієї з країн

Контррозвідка СБУ викрила колишнього гендиректора одного з харківських підприємств ДК «Укроборонпром». Він підозрюється в обслуговуванні літака Міноборони іноземної країни без отримання відповідного дозволу.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Правоохоронці з’ясували, що держпідприємство підписало зовнішньоекономічний контракт. Згідно з ним воно здійснювало технічне обслуговування військово-транспортного літака Міноборони однієї з іноземних країн.

Встановлено, що угода була укладена з порушенням вимог українського законодавства.

Зазначається, що директор підприємства особисто прийняв рішення надати іноземному замовнику послуги військового призначення без отримання дозволу Державної служби експортного контролю України.

Наразі слідчі СБУ повідомили ексдиректору державного підприємства про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 333 (порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, під суд підуть двоє молодиків, що справляли природню потребу на поліцейське авто.

Як повідомлялося, київські митники упередили вивезення до Катару та ОАЕ велетенських бурштинових брил вагою до 1,5 кг.

Читайте також: