СБУ викрила інтернет-агітаторів, які закликали до захоплення державної влади

Свої «публікації» зловмисник розміщував на декількох акаунтах у соціальних мережах

Зловмисники намагалися штучно дестабілізувати ситуацію в різних регіонах країни напередодні травневих свят

Кіберфахівці СБУ заблокували діяльність розгалуженої мережі агітаторів, які поширювали через інтернет інформацію на шкоду державній безпеці України. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Зловмисники намагалися штучно дестабілізувати ситуацію в різних регіонах країни напередодні травневих свят. Зокрема, у Києві правоохоронці викрили уродженця Донецької області, який публічно закликав до захоплення державної влади, а також агітував приєднуватись до лав незаконних збройних формувань в ОРДЛО.

Свої «публікації» він розміщував на декількох акаунтах у соціальних мережах.

Під час слідчих дій за місцем проживання зловмисника правоохоронці виявили комп’ютерну техніку та електронні носії інформації із доказами протиправної діяльності.

Наразі йому повідомлено про підозру за ст. 2 ст. 109 (публічні заклики до насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або до захоплення державної влади, а також розповсюдження матеріалів із закликами до вчинення таких дій) Кримінального кодексу України.

Крім того, слідчі органів безпеки повідомили про підозру за ч. 1 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) Кримінального кодексу України двом інтернет-агітаторам з Чернігівської та Волинської областей. Зловмисники агітували до дій, спрямованих на зміну меж державного кордону України.

Також за матеріалами СБУ судом визнано винними у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 110 і ч. 2 ст. 109 Кримінального кодексу України, двох пропагандистів з Волині та Сум. Встановлено, що вони розповсюджували в мережі Інтернет публікації із антиконституційними закликами. Матеріали для своїх «статей» зловмисники брали з пропагандистських інтернет-видань РФ та сайтів незаконних збройних формувань.

Кіберфахівці СБУ продовжують активну роботу із виявлення, фіксації та нейтралізації ворожих інформаційних операцій проти України, а також притягнення до відповідальності учасників цієї протиправної діяльності.

Тим часом, СБУ попередила українців про загрозу російських диверсій на травневі свята.