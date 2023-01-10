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Перспективи наступу РФ цієї зими. Чого варто остерігатися

glavcom.ua
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фото з відкритих джерел

РФ хоче сформувати нову хвилю наступу, закидавши нас добривами, тому що це виявилось ефективнішим, ніж залітати БТГрами

Чи будуть росіяни знову наступати? Знову спробують показати «мощь оружия» чи старим дідівським способом закидатимуть лінію фронту м’ясом?

Ці питання зараз обговорюються, здається, на кожній українській кухні, вони цікавлять і дітей, і дорослих, і військових, і людей не залучених до війни.

Отож, дозволю собі кілька суб’єктивних думок про перспективи наступу РФ цієї зими.

Початкове вторгнення сил РФ взимку 2022 року здійснювалося батальйонно-тактичними групами різних видів військ. БТГр – це, простими словами, батальйон, якому досипають на додачу арти, ППО, ще якихось підрозділів, і виходить порівняно самостійний організм. Формат БТГрів поширений у світі, зокрема у військах НАТО. Це дозволяє керівному складу бути більш самостійним у прийнятті рішень та мати коротший шлях узгоджень, ніж у ланці «бригада-дивізія».

Але завжди є своє «але».

Вторгнення відбувалося БТГрами, штат яких був заповнений на 50-60%. У результаті, під час штурмових дій першими закінчувалася саме піхота в ротах, де комплектація і так була на рівні 50 %, причому за штатом мирного часу. А якщо в тій БТГр не залишилося піхоти, то вся ця арта й танки, по суті, безпорадні. Весь цей організм не може працювати, коли піхоту вибили, а ті, хто залишився, навідріз відмовляються йти на штурм. Нинішня російська піхота готова йти щось штурмувати тільки коли на тому місці не один день працювала їхня артилерія. «Ви там усе знищили й там залишилося лише переоране поле? Тоді ок, так ми й підемо. А як ні – усе, з нас вистачить, наштурмувалися, тож людей не залишилося вже, самі бачите, контрактників взагалі майже всіх вибили, разом із «лднрівцями»».

ГШ РФ проаналізував цю помилку та знайшов ресурс, де можна брати піхоту на штурми, яка не буде ставити питань. Так масштабувався «Вагнер». Тисячі зеків, які йдуть як легка піхота, використовуючи тактику малих груп. Їхнє завдання – прослизнути малою групою та заскочити до шанців, зайнявши там кругову оборону. Потім починає працювати арта росіян, яка намагається відсікти допомогу. Якщо вийшло – забрали ВОП, не вийшло – посилається ще декілька груп, комусь же має пощастити. Ну й зеки – це оптимальний ресурс. Писати в телеграм-канали відео із жалісливими оповіданнями, як «вагнерівців» тут рвуть на шмаття оптом, ніхто не дозволить, кувалда – вона така. Тактика була випробувана і, не дивлячись на великі втрати (їх завжди можна приховати), довела хоч якусь, але ефективність.

Тому нова мобілізація у РФ і спрямована, на мою думку, на те, щоби підтримати саме цей формат бойових дій. Із чим я можу привітати мобіків, які рвались ще кілька місяців тому в телеграм-каналах та фейсбуках слоганами «Вот кагда ми начньом по-настаящєму, вам – хана». Скоро почнете, подивимось, кому там хана, ми ж усі знаємо, що на «Москві» майже ніхто не загинув, а в роз@&бі ПТУ № 19 в Макіївці були винні не командири, які батальйон розмістили на складі боєкомплекту, а телефони мобіків.

Отже, РФ хоче сформувати нову хвилю наступу, закидавши нас добривами, тому що це виявилось ефективнішим, ніж залітати БТГрами. Окей. Це зрозуміло.

Але й тут є своє «але».

Річ у тому, що російська армія дуже залежна від артилерії. У маневри вони не вміють, у танкові прориви – теж, у координацію різних підрозділів на великій ділянці – теж не дуже. Але коли в тебе є арта та безліч снарядів, то ти все одно можеш утримувати лінію та штурмувати. І, судячи з останніх новин, вони не можуть уже використовувати ту надконцентрацію арти, що колись у них працювала. Бо склади не гумові. Бо ВПК росії не встигає ремонтувати та відновлювати стволи на арті й виготовляти необхідну кількість снарядів. Бо Хімарси роздовбали великі склади снарядів, тому їх дроблять на маленькі, що в результаті навантажує логістику, а з вантажівками у РФ дуже важко зараз. Те саме є одним з аргументів, чому з Білорусі зараз малоімовірний ефективний наступ. Бо все, що вони швидко могли витягти з Білорусі з набоїв та техніки, уже витягли. Чим тоді ви там штурмувати зібрались?

Тому наступні місяці ми зможемо побачити від РФ багато мобіків, деградацію арти та танкових підрозділів (Т-62 не від гарного життя сюди тягнуть), але з навалами живої сили в стилі «как діди ваєвалі». І нам потрібно встояти, бо РФ робитиме дуже велику ставку на цей наступ. І за ціною вона стояти вже не буде.

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Джерело
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Теги: армія війна мобілізація танки втрати наступ штурм росіяни

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