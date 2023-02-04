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Рада продовжить воєнний стан та загальну мобілізацію в Україні, - нардеп

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Рада продовжить воєнний стан та загальну мобілізацію в Україні, - нардеп
Рада невдовзі продовжить строк дії воєнного стану та загальної мобілізації
фото з відкритих джерел

Невдовзі президент внесе у парламент відповідні законопроєкти

Верховна рада знову продовжить дію воєнного стану та загальної мобілізації. Цього разу, ймовірно, знову на 90 днів.
Про це повідомив у Telegram народний депутат України Ярослав Железняк.

«Ці продовження почнуть діяти після 19 лютого 2023 року і дуже ймовірно триватимуть знову 90 днів. Відповідні два Закони про затвердження Указу будуть внесені Президентом в найближчий час, і після чого відбудеться їх схвалення Радою на наступному тижні», – зазначив Железняк.

Нардеп додав, що це буде вже шосте голосування парламенту за воєнний стан.

«До цього Рада вже схвалювала подібні рішення: 24 лютого, 15 березня, 21 квітня, 15 серпня і 16 листопада», – повідомив Железняк.

Нагадаємо, що нещодавно уряд заборонив виїжджати чиновникам за кордон. Ухвалені нововведення не мають гендерного забарвлення і стосуються як чоловіків, так і жінок.

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Теги: Верховна Рада депутат воєнний стан Telegram президент кордон парламент Ярослав Железняк 24 лютого

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