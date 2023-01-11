Росія закрила кордони для військовозобовʼязаних

Заборона на виїзд військовозобов’язаних діє на всіх пуктах пропустку

У Росії з 9 січня обмежили виїзд з країни військовозобов’язаним, в тому числі обмежено придатним до служби. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони.

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Зазначається, що відповідний наказ російська ФСБ надіслала до всіх прикордонних управлінь країни (в РФ прикордонники знаходяться в структурі ФСБ).

У тексті зазначено: «З 9 січня 2023 з 00:00 прикордонним управлінням ФСБ Росії забезпечити обмеження виїзду за межі території Російської Федерації громадян, які мають висновок про готовність до воєнної служби з категорій «А», «Б» і «В».

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Заборона на виїзд військовозобов’язаних діє на всіх пуктах пропустку. При цьому, як випливає з тексту наказу, виїзд заборонено також громадянам категорії «В», тобто обмежено придатним до військової служби.

«Призовників, які відносяться до цієї категорії, звільняють від призову в мирний час, звільняють від військових зборів та зараховують до запасу», – йдеться в повідомленні.

Раніше вже повідомлялось про підготовку в РФ нової хвилі мобілізації. При цьому зазначалось, що головний акцент робитиметься на кількості, а не на якості мобілізованих людей та наданої їм техніки. На екіпірування та первинну підготовку «поповнення» знадобиться близько двох місяців.

Нагадаємо, російська влада через брак живої сили ухвалила рішення про проведення з 5 січня 2023 року нової хвилі мобілізації.

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У військових комісаріатах на тимчасово окупованій території АР Крим сформовано списки осіб, які підлягають призову за мобілізацією у січні 2023 року.

На окупованих територіях Донеччини та Луганщини окупанти формують списки тих, кого можна мобілізувати відразу після випуску зі школи.

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