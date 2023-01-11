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Росія закрила кордони для військовозобовʼязаних

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Росія закрила кордони для військовозобовʼязаних
Виїзд заборонений також громадянам категорії «В», тобто обмежено придатним до військової служби
фото ілюстративне

Заборона на виїзд військовозобов’язаних діє на всіх пуктах пропустку

У Росії з 9 січня обмежили виїзд з країни військовозобов’язаним, в тому числі обмежено придатним до служби. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони.

Зазначається, що відповідний наказ російська ФСБ надіслала до всіх прикордонних управлінь країни (в РФ прикордонники знаходяться в структурі ФСБ).

У тексті зазначено: «З 9 січня 2023 з 00:00 прикордонним управлінням ФСБ Росії забезпечити обмеження виїзду за межі території Російської Федерації громадян, які мають висновок про готовність до воєнної служби з категорій «А», «Б» і «В».

Заборона на виїзд військовозобов’язаних діє на всіх пуктах пропустку. При цьому, як випливає з тексту наказу, виїзд заборонено також громадянам категорії «В», тобто обмежено придатним до військової служби.

«Призовників, які відносяться до цієї категорії, звільняють від призову в мирний час, звільняють від військових зборів та зараховують до запасу», – йдеться в повідомленні.

Раніше вже повідомлялось про підготовку в РФ нової хвилі мобілізації. При цьому зазначалось, що головний акцент робитиметься на кількості, а не на якості мобілізованих людей та наданої їм техніки. На екіпірування та первинну підготовку «поповнення» знадобиться близько двох місяців.

Нагадаємо, російська влада через брак живої сили ухвалила рішення про проведення з 5 січня 2023 року нової хвилі мобілізації.

У військових комісаріатах на тимчасово окупованій території АР Крим сформовано списки осіб, які підлягають призову за мобілізацією у січні 2023 року.

На окупованих територіях Донеччини та Луганщини окупанти формують списки тих, кого можна мобілізувати відразу після випуску зі школи.

У ЗСУ роз’яснили, як мобілізація в Росії вплине на війну.

Теги: війна росія окупанти Україна мобілізація

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