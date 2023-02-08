Військовий розповів, чому Україна має примушувати своїх громадян до мобілізації

Темпи мобілізації в Україні нині вищі, ніж півроку тому, оскільки плани Путіна по мобілізації доросли до величезних цифр

Темпи мобілізації в Україні зростають, оскільки Збройним силам потрібно освоювати нову західну техніку та поповнювати втрати. Про це повідомив капітан 103 бригади територіальної оборони Олександр Ганущин в ефірі Апостроф TV.

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«Нам дуже потрібні люди, оскільки до тієї техніки, котра приходить, нам потрібні високонавчені, вмотивовані бійці, які вміють з нею працювати. Нам також потрібні люди, щоб замінити втрати, нам потрібні люди для тилової служби і для служби на нулі. Тому мобілізація однозначно буде продовжена», – зазначив військовий.

Ганущин впевнений, що держава «має право примушувати громадян виконувати закон про мобілізацію у воєнний час, подобається це їм чи ні».

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«Інколи сила держави полягає в легальному інституті примусу. Найпростіше – це примус виконувати закони. Закон про мобілізацію під час війни повинен працювати, і саме цим займається апарат держави. Подобається це окремим громадянам чи ні, мобілізаційний план має виконуватися. Інакше ті, хто не хоче, не дай Бог, продовжать жити в іншій країні», – пояснює захисник.

За його словами, темпи мобілізації, які є зараз, очевидно вищі, ніж ті, що були півроку тому. Це пов'язано з тим, що російський диктатор довів до величезних масштабів плани по мобілізації в РФ.

Нагадаємо, що Верховна Рада продовжила дію воєнного стану в Україні на 90 днів із 19 лютого 2023 року. На той же термін продовжено загальну мобілізацію.

Відповідно до закону про воєнний стан, на території України може вводитися обов'язкова трудова повинність, відчуження особистого майна, обмеження на пересування, комендантська година, заборона на торгівлю зброєю та алкоголем, заборона на масові заходи та страйки, обмеження роботи засобів зв'язку та інтернету, а також заборона військовозобов'язаним змінювати місце проживання.