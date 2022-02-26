СБУ викрила російську ботоферму: 7 тис. аккаунтів з РФ поширювали фейки про війну в Україні

«Залишайтеся з холодним, спокійним розумом. Не вірте провокаціям, читайте лише перевірені джерела», – СБУ

«Не вірте провокаціям, читайте лише перевірені джерела»

Служба безпеки України викрила російську ботоферму, яка поширювала фейки про війну в Україні: 7 тис. ботів. Основними платформами для дезінформації слугували Telegram, WhatsApp та Viber, інформує пресцентр СБУ.

Частину із викритих номерів вимкнено, інші - наразі на стадії блокування. За цим фактом СБУ відкрила кримінальні провадження за трьома статтями Кримінального Кодексу України (ККУ):

терористичний акт (ст. 258 ККУ);

завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян (ст. 259 ККУ);

пропаганда війни (ст. 436 ККУ).

«Залишайтеся з холодним, спокійним розумом. Не вірте провокаціям, читайте лише перевірені джерела», – інформує СБУ.

Як повідомляв «Главком», у Росії не працюють сайти Кремля, Міноборони та інших владних структур.

Нагадаємо, США і Євросоюз прийняли найпотужніший санкцій пакет санкцій проти РФ. Нині триває підготовка до відключення Росії від SWIFT.