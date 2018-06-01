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    СБУ заявило про виявлену загрозу безпеці ряду громадян

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    СБУ заявило про виявлену загрозу безпеці ряду громадян

    При цьому деталі наразі не зазначаються

    У СБУ заявили, що під час розслідування організації вбивства у Києві журналіста Аркадія Бабченка було з’ясовано, що існувала загроза безпеці ряду інших людей.

    Про це у п’ятницю, 1 червня, повідомляється на сторінці СБУ у соцмережі Facebook.

    «Служба безпеки України повідомляє, що в рамках проведення оперативно-розшукових заходів у справі готування терористичного акту стосовно журналіста Бабченка Службою отримано інформацію щодо реальної загрози безпеці інших громадян», - заявили в СБУ.

    При цьому деталі наразі не зазначаються.

    «Деталі повідомлятимемо», - анонсували у Службі безпеки.

    Нагадаємо, у четвер ввечері, 31 травня, суд заарештував Бориса Германа, підозрюваного в організації «вбивства» журналіста Аркадія Бабченка, на 60 діб.

    У суді Герман назвав себе агентом СБУ, прокурор цю інформацію спростував

    Адвокат Бориса Германа повідомив, що його підзахисний є директором компанії з виробництва зброї - українсько-німецького СП «Шмайсер».

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