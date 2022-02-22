Прем'єр Нідерландів назвав Путіна «повним параноїком»

Рютте упевнений, що Путін просто не може сприймати демократичну Україну

Глава уряду Нідерландів Марк Рютте після визнання Росією фейкових утворень «ЛДНР» і рішення про введення російських військ, назвав президента РФ Володимира Путіна «повним параноїком». Як пише видання metronieuws.nl Рютте упевнений, що Путін просто не може сприймати демократичну Україну.

«Розвиток подій такий ,що (на Донбасі, – ред.) буде «миротворча місія». Послухайте, цей чоловік (Путін, – ред.), звичайно, повний параноїк. Я про те, що він робить, – зображує уряд України як диктатуру, коли це демократично обраний уряд», – заявив Рютте на одному з токшоу на місцевому ТБ.

За його словами, Путін не може прийняти того, що ситуація в Україні сильно відрізняється, оскільки в Росії немає свободи преси і громадянських прав.

Нагадаємо, сьогодні Путін в черговий раз виступив з ультиматумами на адресу України, цього разу він зажадав, щоб Київ відмовився від Криму і перспектив вступу до НАТО.

Тим часом Росія намагається організувати заколоти в українських тюрмах.

22 лютого на тлі ескалації з боку Москви ЄС погодив санкції, які «дуже боляче вдарять по РФ»: у списку – 321 депутат Думи.

Як відомо, Путін оголосив Україні ультиматум. Нагадаємо, Рада федерації РФ дала Путіну право використовувати російські війська за кордоном.

Також Путін заявив про визнання «ЛДНР» в межах Луганської та Донецької областей. При цьому він заявив, що розраховує, що всі спірні питання будуть вирішені в ході переговорів між владою України і ватажками «ЛДНР».