Сенатор-демократ пригрозив санкціями Лукашенку за напад на демократію



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Сенатор-демократ Роберт Менендес

Лукашенко виправдовує свою репутацію останнього диктатора Європи, зазначив Менендес

Сенатор-демократ Роберт Менендес закликав перерахувати голоси виборців і провести нові вибори президента Білорусі.

Про це повідомляється у його блозі.

За його словами, минулі в неділю вибори були фікцією, а Лукашенко виправдовує репутацію диктатора

Головний демократ в комітеті американського сенату із закордонних справ Роберт Менендес заявив, що влада США і Європейського союзу можуть ввести санкції у відношенні президента Білорусі Олександра Лукашенка, якщо в республіці не припиниться напад на демократію.

«Олександр Лукашенко виправдовує свою репутацію останнього диктатора Європи. Недільні вибори були фікцією і трагедією для білоруського народу, який серйозно ризикнув заради свободи», - сказав він.

За словами Менендес, зараз «міжнародне співтовариство не повинно коливатися в незмінній підтримці демократії, прав людини і сподівань білоруського народу, який заслуговує набагато більшого».

«У цьому ключі адміністрація [президента США Дональда] Трампа повинна дати зрозуміти, що будь-які недавні досягнення в двосторонніх відносинах між США і Білоруссю не принесуть користі, якщо білоруська влада не проведе точний підрахунок недільних бюлетенів або не проведе повторні вибори відповідно до міжнародно визнаних демократичних стандартів», - вважає Менендес.

Він додав, що якщо цей шалений напад на демократичні цінності продовжиться, то влада США і ЄС швидко відновлять санкції відносно Лукашенка і його соратників.

Раніше повідомлялося, що силовики у Мінську застосували газ і гранати для розгону протестувальників.

До слова, російські ЗМІ вже повідомили, що команда опозиційної кандидатки в президенти Білорусі Світлани Тихановської відмовилася брати участь в акціях протесту після виборів президента Білорусі.

Раніше Центральна виборча комісія Білорусі оновила попередні дані про результати голосування на виборах президента. Лідирує зі значним відривом Олександр Лукашенко.

Як раніше повідомляв «Главком», 9 серпня увечері після голосування по всій країні спалахнули акції протесту, які розганяли за допомогою світлошумових гранат, сльозогінного газу і водометів. Затримано три тисячі чоловік, кілька десятків постраждали. Правозахисники повідомляли про одного загиблого.

ЦВК Білорусі планує оголосити остаточні результати виборів президента 14 серпня. Явка виборців склала 84,5%.

Зазначимо, екзитпол дає Лукашенку 79,7% голосів, а Тихановській – 6,8%. Щоправда, під час проведення опитування третина виборців відмовилася відповідати, за кого віддала свій голос. Явка виборців склала 84,5%.

Кандидатка Світлана Тихановська заявила про перемогу на трьох виборчих дільницях у Мінську та пообіцяла «всіма законними методами захищати вибір білорусів».