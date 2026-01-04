Головна Світ Політика
США доставили Мадуро до Нью-Йорка: коли він постане перед судом

Аліна Самойленко
Аліна Самойленко
США доставили Мадуро до Нью-Йорка: коли він постане перед судом
Правоохоронці заходять у літак, на борту якого перебував президент Венесуели Ніколас Мадуро
Ймовірно, Мадуро вперше з'явиться у федеральному суді Манхеттена в понеділок

Захоплений президент Венесуели Ніколас Мадуро разом із дружиною Сілією Флорес прибув на авіабазу Національної гвардії Стюарт у Нью-Йорку. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на CNN.

Мадуро пред'являть звинувачення у незаконному обігу зброї та наркотиків. Міністерство юстиції США вже оприлюднило новий обвинувальний акт, фігурантами якого, окрім самого Мадуро, є його дружина та син.

Reuters пише, що Мадуро вперше з'явиться у федеральному суді Манхеттена в понеділок.

NBC News також має інформацію, що Поява президента Венесуели в суді очікується вже найближчим часом не пізніше вечора понеділка.

Подробиці нічної операції в Каракасі свідчать про те, що американські військові затримали подружжя безпосередньо у їхній спальні. 

Як відомо, США провели масштабну операцію у Венесуелі, унаслідок якої затримано лідера країни Ніколаса Мадуро. Про це повідомив президент США Дональд Трамп у соцмережі Truth Social.

Дональд Трамп заявив про успішну великомасштабну операцію США проти Венесуели та її лідера Ніколаса Мадуро. За його словами, Мадуро разом із дружиною був схоплений і вивезений з країни в межах спільної операції з американськими правоохоронцями.

До слова, президент США Дональд Трамп заявив, що президента Венесунели Ніколаса Мадуро разом з дружиною Силією Флоренс захопили та вивезли з країни внаслідок спецоперації. Венесуельський політик з 5 березня 2013 року після смерті Уго Чавеса виконував обов'язки президента, а на загальних виборах 14 квітня 2013 року він випередив Енріке Капрілеса.

Також Україна виступила з офіційною позицією щодо атаки США та Венесуелу та захоплення її лідера Ніколаса Мадуро. 

