Франція готує план на випадок захоплення Гренландії США

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Франція готує план на випадок захоплення Гренландії США
За словами французького міністра, держсекретар США виключив варіант військової операції
фото: «Суспільне»

Президент США неодноразово робив заяви про намір контролювати Гренландію

Франція працює з партнерами над планом реагування на випадок, якщо США все ж вирішать захопити Гренландію. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на міністра закордонних справ Франції Жана-Ноеля Барро, якого цитує Reuters.

Барро розповів, що питання потенційної анексії острова буде порушено на зустрічі з главами МЗС Німеччини та Польщі в середу. «Ми хочемо вжити заходів, але хочемо зробити це разом з нашими європейськими партнерами», – сказав він.

Лідери провідних європейських держав і Канади виступили на підтримку Гренландії цього тижня, заявивши після поновлення погроз Трампа, що Гренландія належить її народу.

Білий дім повідомляв, що Трамп обговорював варіанти отримання контролю над Гренландією, включаючи можливе використання американських збройних сил, попри заперечення Європи.

Баро сказав, що держсекретар США Марко Рубіо виключив варіант військової операції. «Я сам вчора розмовляв телефоном з державним секретарем США Марко Рубіо (...), який підтвердив, що такий підхід не застосовується... він виключив можливість вторгнення (в Гренландію)», – заявив міністр.

Однак, нещодавно проведена військова операція США у Венесуелі, в результаті якої був затриманий лідер країни Ніколас Мадуро, поновила побоювання, що Гренландія може зіткнутися з подібним сценарієм.

Нагадаємо, президент Сполучених Штатів Дональд Трамп знову заявив про претензії на Гренландію. Трамп заявив, що Гренландія є стратегічно необхідною для оборони США. Він стверджує, що острів оточений російськими та китайськими кораблями, тому має ключове значення для безпеки країни.

Як повідомлялося, адміністрація президента США Дональда Трампа працює над проєктом угоди щодо Гренландії, яка може бути запропонована владі острова. США вже має подібні угоди з невеликими державами в Тихому океані – Мікронезією, Маршалловими Островами та Палау, згідно з якими США гарантують фінансову підтримку цим країнам та збереження їх внутрішнього самоврядування в обмін на передачу Вашингтону повноважень розв'язувати питання безпеки та оборони.

До слова, Сполучені Штати розглядають можливість переходу Гренландії під свій контроль протягом поточного року. Як повідомляють джерела Politico, американська адміністрація може спробувати реалізувати цей план у найближчі місяці, скориставшись сприятливим «вікном можливостей».

Варто зазначити, що лідери ключових європейських країн заявили, що лише мешканці Гренландії та Данія можуть вирішувати долю острова. 

