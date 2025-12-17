До Сенату США внесено законопроєкт про санкції за імпорт російської нафти – посол

За словами дипломатки, законопроєкт передбачає санкції за купівлю або сприяння імпорту нафти та нафтопродуктів з Росії

Документ створює правову основу для посилення санкційного тиску на нафтові доходи РФ

Американські сенатори внесли до Сенату США двопартійний законопроєкт, який передбачає санкції за купівлю або сприяння імпорту нафти та нафтопродуктів з Росії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на посла України в США Ольгу Стефанішину.

Законопроєкт до Сенату подали республіканці МакКормік, Гастед та демократи Воррен і Кунс. «Автори законопроєкту наголосили, що купівля російської нафти фінансує війну проти України, а будь-які країни, компанії чи фінансові посередники, які сприяють такій торгівлі, мають розуміти наслідки, зокрема ризик втрати доступу до фінансової системи США», – каже вона.

Дипломатка зазначила, що документ створює правову основу для посилення санкційного тиску на нафтові доходи РФ. Якщо законопроєкт ухвалять – президент Дональд Трамп упродовж 90 днів буде зобовʼязаним ввести санкції проти осіб, які залучені до імпорту російської нафти. Такий перелік формуватиме міністр фінансів після консультацій з держсекретарем США.

Нагадаємо, журналу Time повідомив, що економічне зростання Росії у 2025 році, яке офіційно прогнозується на рівні 0,6-0,9%, не відображає реального стану справ і приховує структурну деградацію економіки.

Одним із найболючіших ударів по російській економіці видання називає вихід понад тисячі великих іноземних компаній після повномасштабного вторгнення в Україну. Санкції, за оцінкою Time, «закрили доступ до міжнародних фінансових ринків, заморозили активи за кордоном і залишили Росії на експорт переважно сировину».

Фінансова ситуація країни різко погіршується. Бюджетний дефіцит Росії у 2025 році зріс до приблизно 5,7 трлн рублів – близько 3% ВВП. За перші вісім місяців року дефіцит уже становив 4,2 трлн рублів, що вчетверо більше, ніж за аналогічний період 2024 року.