Головна Світ Політика
search button user button menu button

До Сенату США внесено законопроєкт про санкції за імпорт російської нафти – посол

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
До Сенату США внесено законопроєкт про санкції за імпорт російської нафти – посол
За словами дипломатки, законопроєкт передбачає санкції за купівлю або сприяння імпорту нафти та нафтопродуктів з Росії
фото: Ольга Стефанішина

Документ створює правову основу для посилення санкційного тиску на нафтові доходи РФ

Американські сенатори внесли до Сенату США двопартійний законопроєкт, який передбачає санкції за купівлю або сприяння імпорту нафти та нафтопродуктів з Росії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на посла України в США Ольгу Стефанішину.

Законопроєкт до Сенату подали республіканці МакКормік, Гастед та демократи Воррен і Кунс. «Автори законопроєкту наголосили, що купівля російської нафти фінансує війну проти України, а будь-які країни, компанії чи фінансові посередники, які сприяють такій торгівлі, мають розуміти наслідки, зокрема ризик втрати доступу до фінансової системи США», – каже вона.

Дипломатка зазначила, що документ створює правову основу для посилення санкційного тиску на нафтові доходи РФ. Якщо законопроєкт ухвалять – президент Дональд Трамп упродовж 90 днів буде зобовʼязаним ввести санкції проти осіб, які залучені до імпорту російської нафти. Такий перелік формуватиме міністр фінансів після консультацій з держсекретарем США.

Нагадаємо, журналу Time повідомив, що економічне зростання Росії у 2025 році, яке офіційно прогнозується на рівні 0,6-0,9%, не відображає реального стану справ і приховує структурну деградацію економіки.

Одним із найболючіших ударів по російській економіці видання називає вихід понад тисячі великих іноземних компаній після повномасштабного вторгнення в Україну. Санкції, за оцінкою Time, «закрили доступ до міжнародних фінансових ринків, заморозили активи за кордоном і залишили Росії на експорт переважно сировину».

Фінансова ситуація країни різко погіршується. Бюджетний дефіцит Росії у 2025 році зріс до приблизно 5,7 трлн рублів – близько 3% ВВП. За перші вісім місяців року дефіцит уже становив 4,2 трлн рублів, що вчетверо більше, ніж за аналогічний період 2024 року.

Читайте також:

Теги: Сенат США санкції Ольга Стефанішина

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Семаки відвідували Німеччину, а перед поверненням додому здійснила кілька покупок
Санкції в дії. Німецькі силовики затримали тренера «Зеніту» та його дружину
Вчора, 15:14
Чому США та ЄС варто почати з ICU, якщо справді хочуть боротися з українською корупцією
Чому США та ЄС варто почати з ICU, якщо справді хочуть боротися з українською корупцією
Вчора, 15:10
Стратегічний хімзавод «Акрон» у Росії зазнав удару дронів
Пожежа виникла на стратегічному хімзаводі «Акрон» після атаки дронів у Росії
11 грудня, 07:21
Соцмережу Х оштрафовано за порушення закону ЄС
Штраф за «синю галочку»: соцмережа X заплатить 120 млн євро за обман
5 грудня, 16:58
Путін продовжує демонструвати рішучість. Днями він ще раз підкреслив, що, хоча Росія не прагне війни, вона готова до збройного конфлікту, якщо Європа його розпочне
Sky News: санкції не зупиняють Путіна. Кремль стає все більш рішучим і агресивним
5 грудня, 05:04
Віткофф і Ушаков
Навіщо росіяни злили розмову Віткоффа та Ушакова, або Чи зможе Путін зірвати переговори?
26 листопада, 09:05
Зеленський запровадив санкції проти «тіньового флоту» РФ
Зеленський запровадив санкції проти «тіньового флоту» РФ
25 листопада, 15:51
Трамп не буде знімати санкції проти Росії
Трамп анонсував нові санкції проти РФ
21 листопада, 20:29
Становище долара стає все більш хитким
Час домінування долара добігає кінця – Bloomberg
21 листопада, 09:31

Політика

Глава апарату Білого дому спростувала інтерв’ю, де порівняла Трампа з батьком-алкоголіком
Глава апарату Білого дому спростувала інтерв’ю, де порівняла Трампа з батьком-алкоголіком
До Сенату США внесено законопроєкт про санкції за імпорт російської нафти – посол
До Сенату США внесено законопроєкт про санкції за імпорт російської нафти – посол
Угорщина заблокувала заяву ЄС про розширення через Україну
Угорщина заблокувала заяву ЄС про розширення через Україну
США та Європа погодили проєкт безпекових гарантій для України – NYT
США та Європа погодили проєкт безпекових гарантій для України – NYT
Ексдержсекретар нагадав, як Америка поступово провалювала свої зобов'язання перед Україною
Ексдержсекретар нагадав, як Америка поступово провалювала свої зобов'язання перед Україною
Трамп наказав заблокувати всі нафтові танкери Венесуели
Трамп наказав заблокувати всі нафтові танкери Венесуели

Новини

Стефанішина наголосила на юридичній силі гарантій безпеки для України
15 грудня, 03:53
У Білгороді блекаут після вибухів (фото)
14 грудня, 23:57
Тривожна ніч у Криму: вибухи пролунали по всьому півострову, палає нафтобаза
13 грудня, 23:53
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 13 грудня
13 грудня, 06:01
Німеччина викликала російського посла «на килим» через втручання у вибори
12 грудня, 14:19
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 11 грудня
11 грудня, 05:59

Прес-релізи

She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
4 грудня, 15:43
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua