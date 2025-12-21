У Сан-Франциско стався масштабний блекаут

Велика частина північних районів міста – без електроенергії

У Сан-Франциско (штат Каліфорнія, США) масштабне відключення електроенергії призвело до знеструмлення 130 тис. будинків та підприємств. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву комунальної компанії Pacific Gas and Electric Co в соцмережі X.

Велика частина північних районів міста – без електроенергії, починаючи з Річмонда і Пресідіо та районів навколо парку Золоті Ворота.

Без електроенергії лишилася майже третина клієнтів комунальної компанії в місті. У Сан-Франциско не працюють ресторани, магазини, вуличні ліхтарі та різдвяна ілюмінація.

Департамент з надзвичайних ситуацій Сан-Франциско заявив, що в місті відбуваються значні перебої в транспортному сполученні, і закликав жителів уникати необов'язкових поїздок.

Нагадаємо, у листопаді близько 170 тисяч домогосподарств у Парижі та передмістях залишилися без електрики через аварію на підстанції. Збої торкнулися метро, світлофорів і вуличного освітлення.

Раніше в Домініканській Республіці сталося рідкісне повне знеструмлення, яке спричинило перебої в транспортних системах і паралізувало роботу підприємств у країні з населенням майже 11 мільйонів людей.

До слова, у квітні цього року в Іспанії та Португалії сталося масштабне відключення електроенергії, яке торкнулося великих міст, серед яких Барселона, Мадрид, Лісабон, Порту та Севілья. Це був найбільший блекаут у Європі за останні понад 20 років.